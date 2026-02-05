Liverpool remata el Motorola Edge 50 de 512GB: Cámara de 50MP, carga rápida y resistencia al agua

Liverpool cuenta con una oferta imperdible para los amantes de la tecnología: el Motorola Edge 50 de 512GB, con pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, uno de los smartphones más completos de la marca.

La promoción está disponible en la tienda en línea de Liverpool y es limitada, por lo que te recomendamos aprovechar, conoce los detalles.

Motorola Edge 50 precio

El Motorola Edge 50 de 512GB está disponible a solo $5,804 pesos, un descuento de más de $3,694 respecto a su precio original de $9,498.

La promoción incluye hasta 6 meses sin intereses a pagos de $967.33 mensuales, ideal para quienes buscan un smartphone potente sin comprometer el bolsillo. El dispositivo se ofrece en colores gris, verde y naranja, brindando opciones para distintos gustos y estilos.

Motorola Edge 50 características

El Motorola Edge 50 5G (modelo base) es un smartphone de gama media-alta que destaca por su diseño curvo, resistencia al agua IP68, y un enfoque en fotografía con cámara de 50 MP, carga rápida de 68W y pantalla pOLED a 120Hz. Está potenciado por el procesador Snapdragon 7 Gen 1 y Android 14.



Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED curvada, resolución 1.5K, 120Hz, hasta 1600 nits de brillo.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition.

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB LPDDR4X.

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.

Cámaras Traseras:

Principal: 50 MP (Sony LYTIA 700C, OIS).

Telefoto: 10 MP (Zoom óptico 3x, OIS).

Ultra Gran Angular: 13 MP (con modo macro).



Cámara Frontal: 32 MP.

Batería y carga: 5000 mAh, carga rápida TurboPower de 68W (cable), 15W inalámbrica.

Resistencia: Certificación IP68 (resistencia al agua y al polvo).

Audio: Parlantes estéreo con Dolby Atmos.

Sistema operativo: Android 14.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C.

