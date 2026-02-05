¡De impacto! Globos con gas provocan fuerte explosión dentro de un elevador | VIDEO

Los globos de gas son un elemento indispensable en toda clase de celebraciones, desde cumpleaños, bodas, quinceaños, bautizos y por supuesto, fiestas infantiles. Sin embargo, es importante recordar que pueden ser peligrosos. Así quedó demostrado en un video viral en el que unos globos provocaron tremenda explosión dentro de un elevador en la India. Te contamos los detalles de este sorpresivo accidente.

Así fue la explosión de globos de gas dentro de un elevador

Aunque no lo creas, unos inofensivos globos inflados con gas pueden llegar a ser un arma letal. Así sucedió en un video viral donde dos personas resultaron heridas cuando unos globos cargados con gas explotaron dentro de un elevador.

🎈🚨 Dos personas resultaron heridas en Mumbai, India, tras la explosión de globos con gas dentro de un ascensor. Autoridades ya investigan el incidente.#India #Seguridad #Accidentes pic.twitter.com/Etkl3cpAKY — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) February 4, 2026

Cámaras de seguridad de un edificio en la India captaron el momento en el que un hombre ingresa a un elevador con al menos una decena de globos inflados con gas, junto con una mujer que coloca una maleta en el piso. Detrás entra una tercera persona.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, apenas entraron al elevador, los globos explotaron generando una gran llama con una amplia onda expansiva que dañó a las personas en el interior. Aunque los usuarios salieron de inmediato, resultaron con lesiones en el cuerpo.

¿Por qué explotan los globos inflados con gas?

En situaciones normales, los globos inflados con gas de helio no son un peligro para las personas, pues se trata de un gas noble, no inflamable y no reactivo.

El peligro se presenta cuando los globos son inflados con gases inflamables como el hidrógeno, porque pueden llegar a explotar por la falta de aire en espacios cerrados como es el caso de un elevador.

