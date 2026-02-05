Samsung S25 Ultra 256 GB entra en remate en Liverpool con casi 50% de descuento y hasta 15 meses sin intereses

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB acaba de aparecer en oferta en Liverpool con un precio que llama la atención: $17,899 pesos, casi la mitad de su costo habitual de $32,999. La promoción incluye hasta 15 meses sin intereses con tarjetas de bancos participantes como BBVA, Santander o Citibanamex, una combinación que podría mover el mercado de smartphones premium en México durante las próximas semanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Funciones del S25 Ultra 256 GB, en remate en Liverpool

Este modelo, disponible en color Gris Titanio, mantiene las especificaciones que lo posicionan como uno de los equipos más completos del momento. Su pantalla de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz permite desplazarse por redes sociales o ver videos con fluidez notable. El procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, optimizado especialmente para Galaxy, gestiona sin dificultad aplicaciones exigentes y multitarea prolongada.

Lo que más destaca del S25 Ultra sigue siendo su sistema de cámaras. El sensor principal de 200 megapíxeles captura detalles nítidos incluso al ampliar la imagen, mientras los dos teleobjetivos ofrecen zoom óptico de 3x y 5x. Samsung incluye además un modo de Zoom Espacial que llega hasta 100x, útil para fotografías a distancia. La cámara frontal de 12 MP incorpora autoenfoque, una característica que mejora las selfies en movimiento.

Otras características que definen al equipo:



Batería de 5,000 mAh con carga rápida, suficiente para más de 30 horas de reproducción continua de video

12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno (unos 223 GB libres al inicio)

S-Pen integrado en la estructura del teléfono, útil para tomar notas o editar fotos con precisión

Sistema operativo Android 15 listo desde el primer encendido

Versión desbloqueada, compatible con cualquier compañía telefónica del país

Oferta en Bodega Aurrera del Samsung S25 Ultra.|Bodega Aurrera

Formas de pago y envío

Liverpool permite realizar la compra en línea con varias opciones de pago: tarjeta de crédito con meses sin intereses, débito, PayPal o efectivo mediante depósito. El envío suele ser gratuito en productos de este valor y la entrega varía entre uno y siete días hábiles según la ubicación. El paquete incluye el teléfono, cable USB-C a USB-C, herramienta para la tarjeta SIM y guía rápida; el cargador de pared se vende por separado, como es habitual en la industria.

La garantía y política de devolución aplican según los términos establecidos por la tienda, con un periodo de 30 días naturales para cambios o devoluciones siempre que el equipo se conserve en sus condiciones originales.

Quienes busquen un teléfono con cámara profesional, batería duradera y funciones avanzadas de productividad encontrarán en esta oferta una de las opciones más accesibles del momento para acceder a la gama alta sin esperar meses. La promoción está sujeta a disponibilidad en el sitio web de Liverpool.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.