Liverpool remata el Xiaomi Redmi 15C con Panel LCD de 6.9 pulgadas y sensores de acceso rápido

¿Quieres un celular funcional, pero tienes poco presupuesto? Xiaomi Redmi 15C se encuentra disponible en Liverpool y su increíble descuento es difícil de ignorar, pues con la oferta de la Gran Barata pasó de 2 mil 999 pesos a 2 mil 399 pesos. Significa una rebaja del 20%, la cual permite a los usuarios acceder a un equipo de última generación por una fracción del costo sumamente bajo.

Garantiza una experiencia de usuario fluida y visualmente impactante gracias su memoria RAM de 4 GB; además su pantalla es perfecta para quienes consumen contenido en streaming. Pero eso no es todo porque su cámara frontal está optimizada para hacer impresionantes fotografías.

Características del Xiaomi Redmi 15C

Pantalla: Panel LCD de 6.9 pulgadas

Memoria RAM: 4 GB, garantizando estabilidad en el sistema y agilidad en la multitarea

Cámara Frontal: 8 megapíxeles, ideal para selfies nítidas y videollamadas

Procesador: Chipset diseñado para optimizar el consumo de batería durante el día

Diseño: Estructura ergonómica en el modelo comercial Redmi 15C

Seguridad: Sensores para un acceso rápido y protección de datos personales

¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi 15C?

Los clientes pueden realizar su compra a través de la tienda en línea de Liverpool o mediante su aplicación móvil, contando con la opción de envío gratuito o retiro en tienda física. En cuanto a las facilidades de pago, la tienda ofrece una flexibilidad excepcional, ya que es posible adquirirlo hasta a 20 meses sin intereses, con cuotas mensuales de tan solo 149.95 pesos.

