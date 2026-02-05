PlayStation 5 Digital 825 GB entra en rebaja en Bodega Aurrera por $10,190 y ¡trae de regalos dos juegos!

La PlayStation 5 Edición Digital de 825 GB está disponible en Bodega Aurrera con un descuento de $1,409 pesos. El precio actual es de $10,190 , frente a su costo habitual de $11,599. Además del ahorro, el paquete incluye códigos digitales para descargar dos títulos populares: Astro Bot y Gran Turismo 7.

Principales funciones de la PlayStation 5 Edición Digital de 825 GB

A diferencia de la versión estándar de la consola, esta edición no tiene lector de discos. Todos los juegos se compran y descargan directamente desde la tienda en línea de PlayStation . Es una opción práctica para quienes prefieren tener su biblioteca de juegos en formato digital, sin necesidad de almacenar discos físicos.

La consola mantiene las mismas capacidades técnicas que su hermana mayor, pero en un diseño más compacto. Entre sus características más notables están:



Un disco duro SSD de 825 GB que reduce drásticamente los tiempos de carga al cambiar de escenario o iniciar partidas.

Compatibilidad con resolución 4K y trazado de rayos, lo que mejora el realismo en luces, sombras y reflejos dentro de los juegos.

El control DualSense, que vibra con distintas intensidades según la acción en pantalla y ofrece resistencia variable en los gatillos al acelerar o disparar.

Audio 3D que permite identificar con mayor precisión la dirección de los sonidos, como pasos o disparos, usando audífonos comunes.

Los dos juegos incluidos representan experiencias distintas pero igualmente valoradas por la crítica. Astro Bot es una aventura de plataformas colorida y creativa que muestra al máximo las funciones del control DualSense. Por su parte, Gran Turismo 7 ofrece una simulación de carreras con más de 400 autos y circuitos reconocidos a nivel mundial. Además, la consola ya trae preinstalado Astro's Playroom, un título de prueba incluido de fábrica para familiarizarse con los controles.

Oferta PlayStation 5 Edición Digital de 825 GB en Bodega Aurrera.|Bodega Aurrera.

Formas de pago y envío a domicilio

Para adquirir la consola, Bodega Aurrera permite pagar con tarjetas de débito o crédito (Visa, Mastercard y American Express), en efectivo en cajas de tienda o mediante meses sin intereses, según las promociones vigentes de cada banco. El envío a domicilio tarda entre dos y cinco días hábiles, dependiendo del código postal, y el producto cuenta con 30 días de garantía para devoluciones en caso de presentar fallas.

La oferta está sujeta a disponibilidad en el sitio web de la tienda. Quienes buscan entrar al ecosistema de PlayStation sin invertir en la versión más cara encontrarán en este bundle una puerta de entrada con contenido adicional incluido desde el primer día.

