Bodega Aurrera liquida Smart TV Samsung 40 Pulgadas Full HD por menos de $5,000 pesos

Bodega Aurrera sorprendió esta semana con una oferta inusual en electrónica: la Smart TV Samsung de 40 pulgadas modelo bajó de $6,999 a $4,790 pesos. El descuento, que supera los 2.000 pesos, aplica mientras haya existencias en tiendas físicas y en su plataforma en línea.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del Smart TV Samsung 40 Pulgadas, en oferta en Bodega Aurrera

Este televisor pertenece a la gama media-entrada de Samsung y está pensado para espacios como recámaras, cocinas o salas pequeñas. A diferencia de pantallas más básicas de 32 pulgadas, mantiene resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), lo que significa que las imágenes se ven nítidas sin pixelarse, incluso a poca distancia. No incluye tecnología 4K, pero para este tamaño de pantalla, la diferencia resulta casi imperceptible para el ojo humano.

TV Samsung en Bodega Aurrera.|Bodega Aurrera

La televisión funciona con el sistema Tizen, propio de Samsung, que permite acceder directamente a aplicaciones populares como Netflix, YouTube y Prime Video sin necesidad de dispositivos adicionales. También incluye Samsung TV Plus, un servicio gratuito con decenas de canales en vivo por internet. Para conectar otros equipos, cuenta con:

Dos entradas HDMI para consolas, reproductores o laptops

Un puerto USB para reproducir películas o fotos desde una memoria

Conexión Wi-Fi integrada y entrada Ethernet para internet estable

Salida de audio óptica, útil si se desea conectar una barra de sonido

El audio corre a cargo de dos bocinas de 10 watts con soporte para Dolby Digital Plus, suficiente para ambientes cerrados de tamaño medio. En cuanto al diseño, el modelo tiene un perfil delgado, color negro carbón y es compatible con soportes de pared estándar VESA.

Garantía, envío y formas de pago

Bodega Aurrera facilita el pago con tarjetas de crédito participantes como BBVA, Banamex o American Express, ofreciendo hasta 15 meses sin intereses. Esto representa pagos mensuales de poco más de $300 pesos. También acepta débito, PayPal o efectivo en sucursales tras generar la orden en línea.

El producto incluye un año de garantía directa con Samsung México y política de devolución de 30 días naturales si presenta fallas de fábrica. El envío corre a cargo de Walmart México —matriz de Bodega Aurrera— y suele ser gratuito en electrónicos de este tipo, con entregas entre dos y siete días hábiles según la localidad.

Vale la pena verificar disponibilidad en la tienda más cercana o en la página web, ya que las liquidaciones de este tipo suelen agotarse rápido. Quienes busquen una pantalla de marca reconocida, con funciones inteligentes básicas y un precio por debajo de los $5,000 pesos, tienen hasta nuevo aviso una opción concreta en el mercado mexicano.