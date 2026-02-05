Nintendo Switch 2 baja de precio en Costco; cuesta 10,899 pesos e incluye Mario Kart World

Costco sorprende con la oferta más atractiva en el Nintendo Switch 2 en paquete con el juego Mario Kart World; se trata de una de las consolas más esperadas por los fans de Nintendo.

El paquete ya se encuentra disponible en México con un descuento de más de tres mil pesos, por tiempo limitado y hasta agotar existencias, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan renovar su consola o dar el salto a la nueva generación híbrida de la marca japonesa.

¿Cuánto cuesta el Nintendo Switch 2 en Costco?

De acuerdo con la información publicada por Costco , el precio original del Nintendo Switch 2 Bundle Mario Kart World es de 13 mil 999 pesos, pero actualmente tiene un precio especial de 10 mil 899 pesos, lo que representa un ahorro de tres mil 100 pesos.

Esta promoción es válida del 2 al 28 de febrero de 2026, o hasta agotar existencias.

Todo lo que incluye el set de Nintendo

El paquete incluye el Nintendo Switch 2 en su edición bundle, así como el juego Mario Kart World en versión digital, uno de los títulos más populares de la franquicia y un clásico para jugar en familia o con amigos.

La consola cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, una mejora significativa frente a generaciones anteriores, ideal para descargar juegos sin preocuparse de inmediato por el espacio.

Características de la Nintendo Switch 2: pantalla, rendimiento y Joy-Con mejorados

El Nintendo Switch 2 llega con una pantalla de 7.9 pulgadas en resolución Full HD (1080p), diseñada para ofrecer gráficos más nítidos y un mejor rendimiento visual en modo portátil.

Además, su base actualizada permite salida de video hasta en resolución 4K y hasta 120 cuadros por segundo, siempre que el juego y la televisión sean compatibles.

Uno de los cambios más llamativos está en los Joy-Con 2, que ahora se conectan mediante acoplamiento magnético y pueden usarse como mouse en juegos compatibles, ampliando las formas de interacción. La consola mantiene la compatibilidad con juegos de Nintendo Switch, lo que permite seguir usando gran parte del catálogo existente.

GameChat y audio mejorado: juego social sin complicaciones

Nintendo también apuesta por el juego social con GameChat, una función que se activa desde el botón C del Joy-Con derecho. Con ella, los usuarios pueden chatear por voz, compartir pantalla y realizar videollamadas mediante una cámara USB-C compatible (se vende por separado).

Con este descuento en Costco, el Nintendo Switch 2 Bundle Mario Kart World se posiciona como una de las ofertas más atractivas del mes para gamers y familias.

