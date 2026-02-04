Prepárate para el Super Bowl; pantalla Hisense Mini-LED 65 pulgadas tiene descuento de 6 mil pesos en Walmart

La televisión Hisense ULED Mini-LED de 65 pulgadas se coloca como una de las más vendidas en México a días del Super Bowl LX, para que no te pierdas ni un detalles del partido o del show de Bad Bunny.

Este modelo destaca por combinar tecnología avanzada con un precio competitivo que atrajo tanto a compradores casuales como a entusiastas del cine y los videojuegos.

Más de 6 mil pesos de ahorro en Walmart

En Walmart, la Hisense 65U6QV Mini-LED 4K pasó de 18 mil 37 pesos a 11 mil 990 pesos, lo que representa un ahorro de más de seis mil pesos. Además, se ofrece con hasta 20 meses sin intereses (aproximadamente 599.50 pesos mensuales) y pickup sin costo, facilitando la compra para quienes buscan equipar su sala antes de eventos deportivos o fechas clave de entretenimiento.

Este precio colocado la posicionó como un equilibrio difícil de igualar frente a otras pantallas de 65″ que, con tecnologías similares, rondan precios mucho más altos.

¿Qué ofrece esta TV? Características y tecnología

La Hisense U6QV combina varias funciones que la convierten en una opción completa:



Tecnología Mini-LED y panel QLED: permite un mejor control del brillo, mayor contraste y colores más profundos en comparación con paneles LED tradicionales

permite un mejor control del brillo, mayor contraste y colores más profundos en comparación con paneles LED tradicionales Resolución 4K UHD : ideal para películas, series y transmisiones deportivas con alta definición

: ideal para películas, series y transmisiones deportivas con alta definición Hi-View AI Engine : motor de inteligencia artificial que analiza y mejora la imagen escena por escena.

: motor de inteligencia artificial que analiza y mejora la imagen escena por escena. AI Smooth Motion : suaviza movimientos rápidos, beneficiando partidos, películas de acción y videojuegos

: suaviza movimientos rápidos, beneficiando partidos, películas de acción y videojuegos Dolby Vision + Dolby Atmos: soporte para formatos visuales y de audio avanzados que brindan una experiencia más inmersiva

Escalado por IA hasta 4K : mejora contenidos de menor resolución para que se vean más nítidos

: mejora contenidos de menor resolución para que se vean más nítidos Modo Juego PLUS : reduce latencia y optimiza la pantalla para consolas, ideal para gamers

: reduce latencia y optimiza la pantalla para consolas, ideal para gamers Control por voz : integración con asistentes para cambiar canales o ajustar volumen sin control físico

: integración con asistentes para cambiar canales o ajustar volumen sin control físico Ángulo amplio de visión (178°): permite buena visibilidad incluso desde esquinas de sala

Estas características hacen que la Hisense no sea solo una opción con buen precio, sino también con rendimiento multimedia de alta calidad.

