Liverpool remata Xiaomi Redmi 14C, el “monstruo de la visualización”

El Xiaomi Redmi 14C , dispositivo que destaca por su elegancia y dimensiones, se encuentra actualmente en una promoción especial, pues aunque su precio normal es de 3 mil 799 pesos, Liverpool ya lo está rematando a 2 mil 999 pesos.

El descuento de 800 pesos hace que el Xiaomi Redmi 14C sea una opciones más atractivas para quienes buscan estrenar tecnología de punta sin perjudicar la cartera.

Redmi 14C, ideal para streaming y videojuegos

Redmi 14C rompe el esquema de las pantallas pequeñas con sus 7 pulgadas, lo que lo hace un favorito para quienes aman disfrutar del streaming y los videojuegos. Además, al ser un equipo distribuido por Telcel, se garantiza una buena cobertura en la red de telefonía.

Características del Xiaomi Redmi 14C

Redmi 14C es un "monstruo" de la visualización porque cuenta con una pantalla LCD de 6.88 pulgadas

Tasa de actualización de hasta 120Hz

Adaptador de corriente, cable USB y una llave para la SIM.

¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi 14C?

El Xiaomi Redmi 14C está disponible a través de la tienda en línea de Liverpool y en sus sucursales físicas a lo largo del país. La tienda ofrece facilidades de pago muy flexibles para los tarjetahabientes, pues tiene hasta a 13 meses sin intereses, con mensualidades de tan solo 230.69 pesos, con la opción de envío gratuito a domicilio o el sistema "Click & Collect" para recoger en tienda en un par de horas.

