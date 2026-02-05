Domingo Gomes, referente en teléfonos con más de 1 millón de seguidores, revela el peor modelo de Samsung: “No lo merece ni tu abuelo”

Domingo Gomes, referente en telefonía con más de un millón de seguidores, publicó una revisión directa sobre el Samsung Galaxy A17 que sorprendió a muchos usuarios. Tras una semana de pruebas, el especialista aseguró que el modelo no justifica su popularidad y que existen opciones más equilibradas por un precio similar.

Por qué el Galaxy A17 decepciona según el experto

Gomes asegura que el teléfono cumple lo básico, pero no destaca en nada importante. El creador señala que la construcción transmite sensación de gama inferior frente a modelos cercanos en precio, además de un diseño que considera anticuado por sus marcos gruesos y formato de pantalla.

Además, dice que la versión base con 4 GB de RAM ofrece una experiencia lenta al abrir y cerrar aplicaciones. La variante de 8 GB mejora el comportamiento, pero aun así no alcanza el nivel de otros teléfonos de generaciones anteriores.

Entre los puntos que Gomes destaca:



Rendimiento limitado en la versión de 4 GB de RAM

Diseño y materiales por debajo de la competencia

Brillo de pantalla correcto, pero nada sobresaliente

Sistema que presenta ralentizaciones

Carga rápida y autonomía sin grandes diferencias frente a modelos previos

Comparación con otros teléfonos del mismo rango

Uno de los argumentos más repetidos en la revisión es la comparación directa con alternativas de precio similar. Gomes afirma que existen móviles de gama media que ofrecen mejor pantalla, mayor fluidez y construcción más sólida.

Incluso dentro del propio catálogo de Samsung, el experto considera que modelos cercanos en costo resultan más equilibrados. Desde su punto de vista, el Galaxy A17 no presenta una evolución suficiente como para justificar la compra frente a esas opciones.

En el apartado fotográfico, Gomes describe un rendimiento aceptable en condiciones diurnas con la cámara principal. Sin embargo, critica el sensor ultra gran angular y la lente macro. La grabación de vídeo, limitada a 1080p desde la app principal, también le parece un recorte importante frente a competidores.

