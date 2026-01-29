Gobierno prohíbe redes sociales a adolescentes menores de 15 años en Francia

Francia dio un paso decisivo para regular las redes sociales. La Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe el acceso a plataformas digitales a menores de 15 años.

La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, busca proteger la salud mental infantil frente a riesgos asociados al uso intensivo de estas plataformas.

¿Cuándo entrará en vigor la ley?

El Gobierno espera la aprobación del Senado a mediados de febrero de 2026. La entrada en vigor está prevista para el 1° de septiembre de 2026.

Desde esa fecha no podrán crearse cuentas nuevas. Las existentes deberán desactivarse antes del 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Autoridades sanitarias advierten efectos como ansiedad, depresión y alteraciones del sueño en adolescentes.

Un informe de la ANSES señala impactos diferenciados en niñas. El Ejecutivo habla de proteger a la infancia de algoritmos invasivos.

¿Qué plataformas y excepciones incluye?

La prohibición abarca redes sociales y funciones sociales integradas en otras aplicaciones.

Quedan fuera enciclopedias, plataformas educativas y proyectos de software libre. También se refuerza la restricción de móviles en institutos.

¿Cómo se verificará la edad?

Las plataformas deberán aplicar sistemas efectivos de verificación de edad.

Estos mecanismos deberán cumplir con las normas de protección de datos de la Unión Europea.

¿Hay críticas a la medida?

Sectores de izquierda la califican de paternalista y simplificadora.

Asociaciones infantiles piden responsabilidades directas a las plataformas por daños a menores.

