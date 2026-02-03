¿No era panza normal? Mujer finge estar embarazada para robar en supermercado | VIDEO

Una mujer se volvió viral por fingir que estaba embarazada para robar en una Tienda Soriana, en el estado de Puebla. Empleadas de Tiendas Soriana la descubrieron in fraganti cuando escondía cosas debajo de su ropa. Te contamos los detalles y te mostramos el video que muestra cómo roba esta fardera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Mujer se vuelve viral por fingir un embarazo para robar en una tienda

En redes sociales circula un video que captó el momento justo en el que empleadas de una sucursal de Soriana , ubicada en Plaza Loreto, en Puebla, detuvieron a una mujer que fingía estar embarazada para robar productos de la tienda.

Al parecer, las empleadas descubrieron que la supuesta panza de embarazada era en realidad una variedad de productos de cuidado personal que la fardera estaba escondiendo debajo de su sudadera. Una vez descubierta, la mujer forcejeó con las empleadas que intentaban despojarla de todos los productos que traía.

“Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos”, dice entre risas la mujer que está grabando el video.

Fue atrapada en plena acción: una mujer fue sometida por empleadas de un supermercado sobre Calzada Zaragoza, #Puebla, tras presuntamente intentar robar varios artículos.



La detuvieron y la llevaron al Ministerio Público para definir su situación jurídica.



Los detalles en… pic.twitter.com/G6aUenCU7k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

Empleadas de supermercado detienen a fardera que fingía estar embarazada

Al menos cuatro empleadas de la tienda de autoservicio sometieron a la fardera y la arrinconaron junto a las maquinitas de peluches, donde le sacaron más productos con los que fingía tener un embarazo. Después, el grupo de empleadas retuvieron a la mujer hasta que arribó una patrulla y la entregaron a la policía.

Testigos señalan que las autoridades estatales trasladaron a la fardera atrapada en el Sorina de Plaza Loreto al Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

¿Qué es el delito de fardero?

El delito de robo fardero se refiere a la acción de sustraer cosas sin pagar y de manera intencionada de tiendas o centros comerciales. En México, el castigo para este delito varía según el estado; sin embargo, va de entre 6 meses y 3 años de prisión por robo simple o multas desde 2,500 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.