Las razones por las que se ha vuelto tan caro ir a conciertos en México

México se ha convertido en uno de los países favoritos de los artistas para dar conciertos . Es una realidad que hay público para todo tipo de géneros musicales y, mejor aún, que hay miles de personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por un boleto.

Si eres fanático de ir a conciertos y sientes que esta experiencia es cada vez más cara, no es tu imaginación; es un hecho comprobable que se explica con varios factores. Si bien es necesario considerar la inflación para el aumento de precios, este no es el único factor para explicarlo, además de que muchos boletos aumentaron su precio muy por encima de la inflación.

Cinco razones por las que es muy caro ir a conciertos en México

Por ejemplo, Harry Styles anunció 6 fechas en CDMX este 2026, con boletos que van desde los $1091 pesos hasta los $6547, precios que han crecido bastante en comparación a su última visita en el 2022, cuando los boletos, en el mismo escenario, iban de los $427 a los $4000 pesos.

Algunos factores que nos sirven para entender el enorme aumento en el precio de ir a conciertos en México son:



Aumento de demanda . Las redes sociales han contribuido al aumento de demanda para conciertos, haciendo que personas a las que no les interesaban ahora quieran vivir la experiencia. Con esto, hay muchas personas dispuestas a gastar más dinero por ver a su artista favorito y el negocio aprovechó la situación para elevar los costos.

. Las redes sociales han contribuido al aumento de demanda para conciertos, haciendo que personas a las que no les interesaban ahora quieran vivir la experiencia. Con esto, hay muchas personas dispuestas a gastar más dinero por ver a su artista favorito y el negocio aprovechó la situación para elevar los costos. La reventa. Al mismo tiempo creció el negocio de la reventa, con personas que compran boletos para conciertos a los que NO piensan ir y después revenderlos a los fanáticos que gastarían mucho dinero por la experiencia.

Al mismo tiempo creció el negocio de la reventa, con personas que compran boletos para conciertos a los que NO piensan ir y después revenderlos a los fanáticos que gastarían mucho dinero por la experiencia. El "monopolio" de conciertos. En México existe una gran boletera que se queda con la mayoría de los grandes eventos, sin competencia, lo que le permite poner sus tarifas a voluntad, sin importar que a veces el costo por servicio pueda costar lo mismo que un boleto de hace 10 años.

En México existe una gran boletera que se queda con la mayoría de los grandes eventos, sin competencia, lo que le permite poner sus tarifas a voluntad, sin importar que a veces el costo por servicio pueda costar lo mismo que un boleto de hace 10 años. Cambios en la venta de boletos . Hoy en día vemos cosas que antes no ocurrían, como la venta de una "tarifa dinámica", en la que el boleto puede aumentar de precio dependiendo de la ubicación del lugar, o que los eventos puedan agregar o quitar secciones del público a voluntad, implementando decenas de secciones VIP

. Hoy en día vemos cosas que antes no ocurrían, como la venta de una "tarifa dinámica", en la que el boleto puede aumentar de precio dependiendo de la ubicación del lugar, o que los eventos puedan agregar o quitar secciones del público a voluntad, implementando decenas de secciones Paquetes VIP. Esto nos lleva al último punto, en donde queda ejemplificado a la perfección todo lo mencionado. Clientes dispuestos a pagar boletos en miles de pesos y empresas que explotarán esto al máximo, obligando a comprar boletos que incluyan paquetes VIP. Y la conclusión es simple, mientras las personas sigan pagando estos precios y agotando las entradas, el aumento en los costos seguirá como una tendencia.

