¡Es oficial! Harry Styles confirma conciertos en CDMX; todo sobre la preventa de “Together, Together”

Harry Styles confirmó su esperado regreso a los escenarios y México vuelve a ser una de las paradas clave de su nueva gira mundial Together, Together, con dos conciertos programados en la Ciudad de México durante el verano de 2026.

La noticia fue oficializada por Ocesa, luego de semanas de rumores entre fans sobre un posible nuevo disco y tour internacional.

El cantante británico se presentará en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país, con fechas programadas para el 31 de julio y 1 de agosto, lo que marca su retorno a la capital mexicana tras el éxito de sus visitas anteriores.

¡Harry Styles: Together, Together llegará a Ciudad de México este 31 de julio & 1 de agosto! #PreventaBanamex: 28 de enero - 11:00hrs.

Venta general a partir del 29 de enero - 11:00hrs.

Preventa y venta general de boletos para Harry Styles

La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex programada para el 28 de enero a partir de las 11:00 horas.

La venta general comenzará un día después, el 29 de enero, también a las 11:00 horas.

Aunque aún no se han dado a conocer los precios oficiales, se espera una alta demanda, tomando en cuenta que Harry Styles ha logrado llenar estadios en giras anteriores y que México suele ser uno de los países con mayor respuesta de su público.

¿Quién abrirá los conciertos de Harry Styles en CDMX?

Un punto que ha generado aún más expectativa es que Jorja Smith será la invitada especial en ambas fechas.

La cantante británica, reconocida por temas como Blue Lights y Be Honest, acompañará a Styles en esta gira, lo que ha sido bien recibido por los fans, quienes celebran la combinación de ambos artistas en un mismo escenario.

El regreso del cantante británico y lo que se espera de su nueva gira

El anuncio de estos conciertos llega en medio de versiones sobre un nuevo álbum de estudio, lo que podría significar que el setlist incluya material inédito, además de éxitos como As It Was, Watermelon Sugar y Sign of the Times.

La gira Together, Together promete una producción renovada y una propuesta musical distinta, acorde a la evolución artística del exintegrante de One Direction .

