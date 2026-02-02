Con 50% de descuento, rematan esta cartera de mujer Cloe y son los últimos días para aprovechar la oferta

Las ofertas de Liverpool tienen oportunidades interesantes en moda y accesorios, y una de las más llamativas aparece en la sección de bolsos para mujer, donde varias carteras Cloe entraron en remate con descuento directo del 50%. Se trata de modelos tipo satchel, pensados para el uso diario, con envío gratis en todo el país y alternativas de financiamiento que hacen más accesible la compra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una cartera Cloe con descuento que baja de los 900 pesos

Uno de los modelos destacados es la bolsa satchel Dilania, una opción compacta que combina diseño funcional con un precio rebajado. Su costo original era de 1,799 pesos, pero durante esta promoción puede conseguirse por 899.50 pesos, con posibilidad de pagar hasta en nueve meses sin intereses con tarjetas participantes.

Entre sus principales características se encuentran:



Diseño tipo satchel en tamaño chico

Material sintético

Medidas aproximadas de 25 cm de ancho, 21 cm de alto y 12 cm de profundidad

Envío gratuito a todo el país

Cartera Cloe en oferta.|Liverpool

Otra opción Cloe de mayor tamaño también entra en el 50% de rebaja

Además de la Dilania, Liverpool mantiene activa otra oferta similar en una bolsa satchel Cloe de mayor tamaño, que también quedó con 50 % de descuento. En este caso, el precio baja de 2,199 a 1,099.50 pesos, con las mismas facilidades de pago y envío sin costo.

A diferencia del modelo más pequeño, esta versión ofrece:



Mayor capacidad interior

Bolsillos internos

Medidas aproximadas de 32 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 13 cm de profundidad

Diseño satchel pensado para uso diario o laboral

Cartera Cloe.|Liverpool

Últimos días para aprovechar la promoción en Liverpool

Ambas carteras forman parte de las promociones vigentes de Liverpool, disponibles tanto para pago único con descuento como para compras a meses sin intereses con tarjetas seleccionadas.

Al tratarse de ofertas por tiempo limitado, la disponibilidad puede cambiar sin previo aviso, por lo que conviene revisar existencias cuanto antes si se busca aprovechar el precio rebajado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.