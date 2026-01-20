Walmart pone descuento de 3 mil pesos en la laptop Lenovo Ryzen 7 de1 TB

Si estás buscando un nuevo equipo de trabajo a un buen precio y de alta calidad te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la plataforma web de Walmart se anunció que la laptop Lenovo AMD Ryzen 7 de última generación, cuenta con un descuento de hasta 3 mil 909 pesos en su precio final.

De acuerdo con la oferta publicada en la página de la tienda de autoservicio, esta laptop destaca en el mercado nacional gracias a la calidad de su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, así como por el procesador con el que cuenta apto para realizar tareas, trabajos y jugar videojuegos.

Precio final de la laptop Lenovo Ryzen 7 en Walmart

El precio original de la laptop Lenovo AMD Ryzen 7 en Walmart es de 15 mil 999 pesos, sin embargo, con el descuento antes mencionado el costo final para el consumidor es de tan solo 12 mil 090 pesos, los cuales se pueden pagar en 15 meses sin intereses.

Aquellas personas que busquen adquirir este equipo de cómputo, podrán hacerlo con mensualidades de 806 pesos, esto según el método de pago de cada una de las personas interesadas en esta laptop.

Características de la laptop Lenovo Ryzen 7

De acuerdo con la página de Walmart, esta laptop Lenovo cuenta con el sistema operativo Windows 11, además de que tiene un TB de almacenamiento y 16 GB de RAM. El resto de las características principales son las siguientes:

Audífonos Bluetooth JBL Tune 520

Procesador AMD Ryzen 7

Gráficos AMD Radeon

Pantalla de 15.6 pulgadas

Sonidero Stereo

WiFi 6

Resolución de 1920 x 1080

¿Cómo comprar la laptop Lenovo con descuento en Walmart?

Para aquellas personas interesadas en adquirir la laptop Lenovo AMD Ryzen 7 en Walmart, lo único que tienen que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual solamente deberás agregar al carrito de compras el artículo.

Tras ello, deberás colocar el método de pago preferido y seleccionar si pasarás a recoger el artículo en tienda o si prefieres que llegue de manera directa hasta la puerta de tu hogar.

