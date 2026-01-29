Con más de 25% de descuento, rematan la TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart para cine en casa
La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart baja más de 9 mil pesos en Walmart; ofrece una opción premium, tecnología Mini LED, alto brillo y funciones gamer avanzadas.
La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart se encuentra en promoción especial en Walmart México, con un descuento superior al 25% sobre su precio original. El modelo 85QM6K pasó de costar $34,999 a $25,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $9,009.
La oferta está disponible en línea y tiendas físicas, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su sala con un formato de gran tamaño, tecnología Mini LED y funciones avanzadas para entretenimiento y videojuegos.
¿Cuáles son las principales características técnicas?
- Pantalla de 85 pulgadas con resolución 4K UHD
- Tecnología QLED con QD-Mini LED y más de 1,500 zonas de atenuación
- Brillo máximo de hasta 1,500 nits
- Compatibilidad con Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG
- Panel nativo de 120 Hz con Motion Rate 480
- Procesador AIPQ PRO con inteligencia artificial
- Sonido Dolby Atmos y DTS Virtual:X
- Sistema operativo Google TV
Esta configuración permite una experiencia cinematográfica con negros profundos, alto contraste y colores precisos, incluso en habitaciones iluminadas.
Rendimiento para gaming y uso diario
El modelo incorpora ALLM, AMD FreeSync Premium Pro y Game Accelerator 240, reduciendo el input lag y mejorando la fluidez en consolas y PC. Estas funciones la colocan como una opción sólida para gamers que buscan pantallas de gran formato.
Opciones de pago y envío
Walmart ofrece hasta 15 meses sin intereses, envío gratuito y pickup el mismo día en tiendas seleccionadas. La entrega estimada es rápida en zonas urbanas y cuenta con devolución de hasta 30 días.
¿Qué incluye en la caja?
Incluye el televisor, control remoto y manual de usuario. El equipo pesa aproximadamente 32.6 kg y presenta un diseño sobrio en color negro, ideal para salas amplias.
¿Dónde comprarla?
La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart está disponible directamente en Walmart México a través de su tienda en línea y sucursales participantes.
