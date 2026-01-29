inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

A partir de ahora, Grupo Salinas no le debe nada al gobierno; y siempre seguirá hablando con la verdad

Con más de 25% de descuento, rematan la TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart para cine en casa

La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart baja más de 9 mil pesos en Walmart; ofrece una opción premium, tecnología Mini LED, alto brillo y funciones gamer avanzadas.

TV TCL 85 pulgadas 4K
La Smart TV TCL de 85 pulgadas 4K QLED (modelo 85QM6K) está en oferta especial en Walmart México, con más del 25% de descuento. Su precio actual es de $25,990.00, bajando desde los $34,999.00 originales, lo que representa un ahorro directo de $9,009.00.|Walmart
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart se encuentra en promoción especial en Walmart México, con un descuento superior al 25% sobre su precio original. El modelo 85QM6K pasó de costar $34,999 a $25,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $9,009.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La oferta está disponible en línea y tiendas físicas, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su sala con un formato de gran tamaño, tecnología Mini LED y funciones avanzadas para entretenimiento y videojuegos.

¿Cuáles son las principales características técnicas?

  • Pantalla de 85 pulgadas con resolución 4K UHD
  • Tecnología QLED con QD-Mini LED y más de 1,500 zonas de atenuación
  • Brillo máximo de hasta 1,500 nits
  • Compatibilidad con Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG
  • Panel nativo de 120 Hz con Motion Rate 480
  • Procesador AIPQ PRO con inteligencia artificial
  • Sonido Dolby Atmos y DTS Virtual:X
  • Sistema operativo Google TV

Esta configuración permite una experiencia cinematográfica con negros profundos, alto contraste y colores precisos, incluso en habitaciones iluminadas.

Rendimiento para gaming y uso diario

El modelo incorpora ALLM, AMD FreeSync Premium Pro y Game Accelerator 240, reduciendo el input lag y mejorando la fluidez en consolas y PC. Estas funciones la colocan como una opción sólida para gamers que buscan pantallas de gran formato.

Opciones de pago y envío

Walmart ofrece hasta 15 meses sin intereses, envío gratuito y pickup el mismo día en tiendas seleccionadas. La entrega estimada es rápida en zonas urbanas y cuenta con devolución de hasta 30 días.

¿Qué incluye en la caja?

Incluye el televisor, control remoto y manual de usuario. El equipo pesa aproximadamente 32.6 kg y presenta un diseño sobrio en color negro, ideal para salas amplias.

¿Dónde comprarla?

La TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart está disponible directamente en Walmart México a través de su tienda en línea y sucursales participantes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Ofertas Tecnología

LO MÁS VISTO