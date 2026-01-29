“Fue contra el de seguridad”: Así fue el ataque armado en el hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

Roberto Palazuelos , actor y empresario, confirmó que un grupo armado irrumpió en su hotel Diamante K, ubicado en Tulum, Quintana Roo. Un hecho que encendió las alertas de seguridad en la entidad y volvió a poner en el foco la violencia en destinos turísticos. En adn Noticias, te explicamos qué pasó, a quién iba dirigido el ataque y qué dijeron las autoridades tras la detención de presuntos responsables.

¿Qué ocurrió en el hotel Diamante K de Tulum?

De acuerdo con reportes oficiales, hombres armados ingresaron al hotel Diamante K, propiedad del actor y excandidato a senador por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, ubicado en la zona costera de Tulum , dentro del Parque Nacional del Jaguar.

El incidente ocurrió la tarde del 28 de enero de 2026 y, según las primeras indagatorias, el ataque fue dirigido contra un integrante del personal de seguridad, no contra huéspedes ni contra el dueño del inmueble.

En un boletín, la Fiscalía General de Quintana Roo confirmó que se trató de un intento de robo. Un guardia de seguridad resultó lesionado, cuando se negó a entregar las llaves al grupo armado. Según el mismo Roberto Palazuelos, ningún huésped del hotel Diamante K fue amagado o lesionado.

Al no conseguir su objetico, los delincuentes se dieron a la fuga; sin embargo, fueron identificados en las cámaras de seguridad.

Nunca hubo un amago

Ni nada contra huéspedes y turistas no había nadie fue solo contra el de seguridad de el hotel. Diamante k — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 28, 2026

Detenciones y versión oficial

Tras el operativo desplegado en la zona, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Autoridades estatales señalaron que no se trató de un ataque directo contra Roberto Palazuelos, sino de una agresión focalizada “contra el de seguridad”, línea que ya se investiga.

“El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”, escribió el actor conocido como ‘Diamante Negro’ en sus redes sociales.

Felicito al equipo de Inteligencia que logró esta rápida detención ✅ gran labor — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 28, 2026

Por su parte, el actor y empresario reconoció el trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo que rápidamente coniguieron capturar a los delincuentes: tres hombres y una mujer.

