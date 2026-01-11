Festival electrónico en Tulum deja hombre asesinado; investigan narcomenudeo

El festival de música electrónica Tehmplo, en Tulum , Quintana Roo, dejó una persona muerta y supuestamente tres personas heridas, luego de múltiples detonaciones de arma de fuego al interior de un bar, ubicado en la zona costera de la ciudad.

Tulum, un destino turístico que cada año recibe a miles de extranjeros que buscan alejarse del estrés y disfrutar de la naturaleza, nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán debido a la inseguridad.

🚨🔫 Balacera en festival de música electrónica en Tulum.



Saldo preliminar: 1 ejecutado y 3 heridos de bala.



🚨🔫 Balacera en festival de música electrónica en Tulum.

Saldo preliminar: 1 ejecutado y 3 heridos de bala.

¿Qué pasó en el festival de música electrónica?

El hecho ocurrió el viernes 9 de enero, en el establecimiento Tehmplo, donde se realizaba un festival desde un día antes. El agresor le disparó en el pecho y la espalda a la víctima, identificada como trabajador del negocio, en un camino de terracería y después se dio a la fuga.

Abren investigación por asesinato de hombre

La Fiscalía de Quintana Roo informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado del trabajador temporal, para dar con el o los responsables del ataque directo y que puso en riesgo a los visitantes el evento.

De acuerdo con la autoridad, la primera línea de investigación es el narcomenudeo , sin descartar otras hipótesis. Luego del homicidio, el festival de música continuó, sin embargo al día siguiente las autoridades colocaron el sello de "clausurado".

La #FGEQuintanaRoo informa el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino, trabajador temporal, ocurrido en un camino de terracería, cerca de donde se desarrollaba un evento de música en el municipio de Tulum. (1/4) pic.twitter.com/IDd0N2mspB — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 9, 2026

Ataque en bar en Playa del Carmen

Hay que señalar que antes de que se registrara el ataque en Tulum, se reportó otro en contra de bar "No Mane", en Playa del Carmen, que dejó un guardia de seguridad lesionado. Dos sujetos llegaron y sin mediar palabra accionaron sus armas, posteriormente huyeron del lugar.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar ubicado en avenida Juárez alrededor de las 11:30 de la noche y brindaron atención al lesionado y después lo trasladaron al hospital.

