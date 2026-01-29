Usuarios abandonan TikTok y estos son sus motivos en Estados Unidos

TikTok ha sufrido grandes cambios en Estados Unidos durante las últimas semanas. Esto después de que se anunciara su venta a un conjunto de empresas de confianza del presidente Donald Trump, una medida necesaria para que la red social pudiera seguir operando en dicho país.

Y esquedesde hace años, Trump amenazó a TikTok con prohibir la red social en territorio estadounidense a menos que accedieran a vender. Tras intensas negociaciones, por fin llegaron a un acuerdo y cambiaron la política de privacidad en poco tiempo.

Aumentan usuarios que borran TikTok en Estados Unidos

El pasado 22 de enero del 2026, TikTok anunció cambios en las políticas de privacidad para los usuarios en Estados Unidos, una medida que puso en alerta a millones de usuarios que, aseguraron, vulneraría su privacidad personal en un nivel riesgoso.

Ahora, la plataforma puede acceder a información como el origen étnico, la vida sexual, la orientación sexual, los datos financieros y, el punto cumbre que habría ocasionado elabandono de la red, el estado migratorio de los usuarios.

Esto provocó desconfianza en miles de usuarios y, de acuerdo con los datos de CNBC, aumentó en un 150% la cantidad de personas que eliminó la aplicación en los últimos cinco días.

Considerando que ahora las empresas que manejan TikTok en Estados Unidos son “de la confianza” de Donald Trump , los usuarios piensan que esto podría ser una “trampa” que revelaría su situación para que los deporten con mayor facilidad.

TikTok anuncia venta en Estados Unidos

La empresa matriz de TikTok,ByteDance, solo tendrá una participación del 19.9% de las acciones en EUA luego de la compra. El resto será de las empresas que realizaron lacompra.

La nueva empresa, llamada TikTok USDSJointVenture, tendrá la mayoría de las acciones y gestionará bajo custodia local, estableciendo nuevos requisitos de normativa en la red social.

