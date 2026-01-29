Rematan Moto G15 resistente, con pila de larga duración y cámara impresionante

Tener un celular es indispensable para mantenerse comunicado e incluso como herramienta de trabajo y si quieres cambiar de smartphone, el Motorola Moto G15 esta en oferta, te decimos sus especificaciones y todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oferta del Motorola Moto G15

El Motorola Moto G15 de 4GB en color verde esta en oferta en Bodega Aurrera al pasar de 2 mil 899 a 2 mil 152 pesos. También lo puedes adquirir a 18 mensualidades fijas de 209.22 pesos. Puedes comprarlo en línea y recibirlo en tu domicilio. Cuenta con hasta 30 días de devolución después de recibido y garantía de 3 meses.

Especificaciones del celular Motorola Moto G15

Este teléfono destaca por su durabilidad y por su acabado de cuero vegano que brinda una sensación suave al tacto. Tiene vidrio Corning Gorila Grass 3.

Cuenta con un procesador MediaTek Helio G18 Extreme con tecnología HyperEngine Gaming que brinda un desempeño ultraveloz para jugar, ver película so hacer videollamadas. Su procesador Octa-Core brinda gran velocidad y su sistema operativo Android 15 te permite disfrutar de una capacidad de respuesta más rápida para hacer varias tareas a la vez.

Su lente gran angular captura lo que ven tus ojos. Tiene dos altavoces estéreo con realce de bajos que te permiten apreciar este sonido más potente.

Algunos usuarios destacan que es un gran teléfono pues tiene muchas funciones y la pila le puede durar hasta 5 días. Tiene buna cámara, no se traba ninguna aplicación.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.