Con más de 30% de descuento, rematan el Samsung Galaxy S24 Plus con pantalla AMOLED 2X

La tienda departamental ofrece el smartphone de gama alta con un ahorro de más de 6 mil pesos y facilidades de pago a meses sin intereses.

Samsung S24 Plus 256GB
Samsung S24 plus precio liverpool|Liverpool
Escrito por:  Majo Santillán González

Liverpool lanza una oferta irresistible para los amantes de la tecnología: el Samsung Galaxy S24 Plus Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, desbloqueado y reacondicionado con 256GB de almacenamiento.

Samsung Galaxy S24 Plus precio

El dispositivo pasó de $20,499 a $13,799 pesos, lo que representa un descuento significativo para los consumidores que buscan un equipo premium a menor precio.

Además del precio especial, la tienda ofrece la opción de hasta 6 meses sin intereses, con pagos aproximados de $2,299.83 pesos mensuales, facilitando el acceso a este modelo de alta gama.

El Samsung Galaxy S24 Plus reacondicionado está disponible en tres colores: violeta, gris mármol y negro, manteniendo una estética moderna y elegante. Al tratarse de un equipo reacondicionado, Liverpool garantiza su funcionamiento y compatibilidad al estar desbloqueado, lo que permite usarlo con cualquier compañía telefónica.

Puedes conseguirlo aquí .

Samsung Galaxy S24 Plus características

El Samsung Galaxy S24+ es un gama alta (2024) con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas QHD+ a 120 Hz, procesador Exynos 2400, 12 GB de RAM y batería de 4,900 mAh con carga rápida de 45W. Destaca por sus 7 años de actualizaciones, cámara principal de 50 MP y funciones de IA (Galaxy AI).

  • Pantalla: 6.7 pulgadas, resolución QHD+ (3120 x 1440), 120 Hz, 2600 nits.
  • Procesador: Samsung Exynos 2400 (4 nm).
  • Memoria RAM: 12 GB.
  • Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.
  • Cámaras traseras: Principal: 50 MP, f/1.8, OIS, ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, teleobjetivo: 10 MP, zoom óptico 3x.
  • Cámara frontal: 12 MP, f/2.2.
  • Batería: 4,900 mAh con carga rápida de 45W.
  • Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1 (7 años de actualizaciones).
  • Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2.
  • Seguridad y resistencia: Certificación IP68 (resistencia al agua y polvo) y lector de huellas ultrasónico.

