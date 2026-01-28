Últimos días: La Gran Barata de Liverpool se despide con 50% de descuento en estos tenis Adidas para mujer y solo queda una talla

La Gran Barata de Liverpool entra en su recta final y todavía deja algunas oportunidades llamativas para quienes buscan calzado urbano de marca. Uno de los descuentos que más atención está generando es el de los tenis Adidas Gazelle para mujer, un modelo icónico que ahora aparece con 50% de rebaja.

Gran Barata de Liverpool: un clásico de Adidas a mitad de precio

Los Adidas Gazelle tienen un diseño atemporal y versátil, pensado tanto para looks casuales como para el uso diario. En esta edición para mujer, Liverpool los ofrece a 1,049.50 pesos, cuando su precio original supera los 2,000 pesos, lo que representa un ahorro considerable dentro de la campaña de descuentos.

Además del precio rebajado, el producto cuenta con envío gratis a todo el país y la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Características del modelo Adidas Gazelle

Este modelo pertenece a la familia Gazelle de Adidas Originals y mantiene las líneas clásicas que lo han convertido en uno de los favoritos de la marca.

Cuenta con cierre de agujeta, materiales sintéticos y una silueta pensada para el uso cotidiano, aunque no está diseñado para resistir el agua.

Una oferta con disponibilidad limitada

De acuerdo con la información publicada por Liverpool, el descuento del 50% aplica tanto en pago único como en meses sin intereses, aunque la disponibilidad ya es reducida. El producto aparece con pocas existencias y en solo una talla, lo que indica que podría agotarse antes de que termine la promoción.

Para quienes estaban esperando una rebaja fuerte en tenis Adidas para mujer, esta puede ser una de las últimas oportunidades antes de que la Gran Barata llegue oficialmente a su fin.