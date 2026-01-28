¡Comenzó la preventa! Usuarios de PlayStation 5 ya pueden reservar uno de los lanzamientos más esperados de 2026

La preventa de Saros ya está disponible y es un punto fuerte dentro del catálogo de PlayStation 5 para 2026. Se trata de una nueva franquicia desarrollada por Housemarque, el estudio responsable de Returnal, que vuelve a apostar por una experiencia intensa, desafiante y con una fuerte carga narrativa. El juego puede reservarse desde Amazon México por 1,599 pesos, con la ventaja de que el cobro se realiza hasta el momento del envío.

Saros: Un mundo que cambia con cada muerte

Saros propone una aventura ambientada en el misterioso planeta Carcosa, donde el entorno no permanece estático. Cada vez que el jugador muere, el escenario se transforma, obligando a replantear estrategias y rutas en cada intento. Esta mecánica, combinada con una narrativa de horror cósmico y una jugabilidad rápida y exigente, busca mantener la tensión constante durante toda la experiencia.

Housemarque llega a este lanzamiento con un fuerte respaldo crítico: Returnal obtuvo una puntuación de 86 en Metacritic, lo que elevó las expectativas en torno a este nuevo proyecto exclusivo para PS5.

Cómo funciona la preventa en Amazon México

No es necesario realizar ningún pago al momento de apartarlo, ya que el cargo se efectúa cuando se acerca la fecha de lanzamiento, prevista para el 30 de abril de 2026. Además, la tienda aplica su garantía de precio de preventa, lo que asegura que, si el costo baja, se respete el monto menor.

Entre los beneficios destacados se incluyen:

Envío gratuito para todos los compradores

Entrega el día de lanzamiento para usuarios con Amazon Prime, según la zona

Ajuste automático de precio si hay descuentos antes del estreno

Ediciones disponibles y compatibilidad con PS5

En la tienda oficial de PlayStation, Saros ya figura con un precio de 69.99 dólares para su edición estándar, mientras que la Digital Deluxe Edition alcanza los 79.99 dólares. El juego está diseñado para un solo jugador, se puede disfrutar sin conexión y es compatible con el uso a distancia.

Además, aprovecha al máximo las funciones del control DualSense, incluyendo la vibración háptica y los gatillos adaptativos, y cuenta con mejoras específicas para PS5 Pro.

Con su llegada confirmada para 2026, Saros se perfila como una de las apuestas más fuertes de Sony para seguir ampliando el catálogo exclusivo de PlayStation 5.