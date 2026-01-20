PlayStation pone en espera la PS6: Sony prepara una nueva PS5, actualizada y más potente

Sony no tiene prisa por lanzar la PlayStation 6 . En cambio, está trabajando en una versión mejorada de su consola actual, la PS5, que llegaría en 2026 como un puente tecnológico antes del salto definitivo a la próxima generación previsto para 2027.

PlayStation apunta a una nueva y actualizada PS5

La consola, ya apodada informalmente como “PS5.5”, no sustituirá a la PS5 actual, sino que ofrecerá un impulso significativo en rendimiento y calidad visual. La idea es similar a lo que hizo la compañía con la PS4 Pro: mantener la compatibilidad total con los juegos existentes, pero permitir que se vean y funcionen mejor gracias a componentes más avanzados.

Según reportes de analistas y filtraciones del sector, las mejoras más notables estarían en el apartado gráfico. Se estima que la nueva GPU podría ser hasta un 45 % más potente, y el rendimiento en trazado de rayos —una técnica que simula cómo la luz interactúa con los objetos— podría multiplicarse entre dos y tres veces respecto al modelo actual.

Esto se traduciría en:



Escenarios con mayor nivel de detalle y texturas más nítidas

Sombras y reflejos más realistas

Mayor estabilidad en los cuadros por segundo, incluso en juegos exigentes

Uso de escalado basado en inteligencia artificial (como FSR 4 de AMD) para mejorar la imagen sin sobrecargar el hardware

La PS5.5 pone en espera a la PS6

La consola podría incluir otras actualizaciones prácticas. Entre ellas se mencionan WiFi 7 para conexiones más rápidas y estables, además de un almacenamiento interno de mayor capacidad, algo muy esperado por los jugadores ante el creciente tamaño de los títulos modernos.

También se habla de soporte para resolución 8K, aunque expertos coinciden en que esta característica sería más simbólica que funcional en el corto plazo, dado que pocos consumidores cuentan con pantallas compatibles.

Lo más importante para los usuarios actuales es que todos los juegos de PS5 seguirán funcionando en esta nueva versión. No habrá fragmentación del catálogo: simplemente, quienes tengan la consola actualizada disfrutarán de una experiencia visual y técnica más refinada.

Mientras tanto, la verdadera PlayStation 6 se perfila para 2027, con avances más profundos: integración de realidad virtual y aumentada, mandos con retroalimentación háptica más avanzada y un procesador personalizado en colaboración con AMD, diseñado para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y la física en tiempo real. Por ahora, Sony apuesta por evolucionar, no revolucionar.