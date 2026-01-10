Liverpool remata el celular Google Pixel 9A POLED; batería de 30 horas con carga inalámbrica y resistente al agua

Liverpool cuenta con una imperdible promoción para los amantes de la tecnología: el nuevo Google Pixel 9a con pantalla POLED de 6.3 pulgadas ya está disponible en su tienda en línea, así como físicas. Este smartphone destaca por su diseño moderno y rendimiento premium, ideal para usuarios que buscan calidad en un dispositivo compacto.

Características del celular Google Pixel 9A POLED

El Google Pixel 9A cuenta con una pantalla POLED de 6.3 pulgadas, diseñada para ofrecer colores más vivos y una mejor experiencia visual. El equipo está disponible en tres colores: lila, negro y blanco, opciones que combinan un diseño sobrio con un estilo moderno. Asimismo estos colores permitien personalizar la experiencia según el estilo de cada comprador.

El Google Pixel 9a cuenta con una pantalla pOLED Actua de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, el procesador Tensor G4, 8GB de RAM y opciones de 128/256GB de almacenamiento, destaca por su excelente cámara con postprocesado de Google, una batería duradera (más de 30h) con carga inalámbrica, resistencia IP68 y un compromiso de 7 años de actualizaciones, consolidándose como un gama media potente.



Pantalla: pOLED Actua de 6.3 pulgadas, Full HD+ (2424x1080), 120Hz, Gorilla Glass 3, picos de brillo muy altos (hasta 2700 nits).

Procesador: Google Tensor G4 con coprocesador de seguridad Titan M2, ofreciendo rendimiento fluido.

Cámaras: Cámara principal de 48 MP (con gran angular de 13 MP) y frontal de 13 MP, con el software de Google para calidad fotográfica superior.

Batería: Adaptable, para más de 30 horas de uso, con Ahorro de batería extremo (hasta 100h) y carga inalámbrica.

Durabilidad: Protección IP68 contra agua y polvo, y construcción resistente.

Software: Android 15 de fábrica y 7 años de actualizaciones de SO y seguridad.

Memoria y Almacenamiento: 8 GB de RAM, con opciones de 128 GB o 256 GB.

Diseño: Materiales duraderos, con chasis de aluminio y trasera de plástico para mantener el precio.

Precio del Google Pixel 9A

El costo de venta depende del color que elijas, así como de la capacidad de almacenamiento. En este enlace puedes adquirirlo y consultar a detalle la información.

