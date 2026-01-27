Liverpool remata los tenis Puma Speedcat para mujer con 50% de descuento por la Gran Barata

Si eres amante de la moda urbana y el estilo motocore, esta noticia te interesa. Durante los últimos días de la Gran Barata, Liverpool ha lanzado una de esas promociones que no se ven todos los días: los legendarios Tenis Puma Speedcat para mujer ahora se encuentran a mitad de precio, convirtiéndose en el calzado más deseado de la temporada por su diseño y costo accesible.

¿Cuánto cuestan los Puma Speedcat en la Gran Barata Liverpool?

El precio es, sin duda, el protagonista de esta oferta. Originalmente cuestan dos mil 299 pesos; sin embargo, estos tenis han bajado a tan solo mil 149.50 pesos, pero la rebaja no termina en el precio de etiqueta; Liverpool ofrece facilidades de pago que hacen la compra casi irresistible.



Tarjetas Liverpool: 50% de descuento directo con opción a pagar hasta en nueve meses sin intereses

Otras Tarjetas de Crédito: 50% de descuento con posibilidad de diferir el pago a seis meses sin intereses

Y tiene un beneficio extra: el envío es totalmente gratuito a cualquier parte del país.

Puma Speedcat, un diseño que define la estética "Racing"

Los Puma Speedcat no son solo un calzado deportivo; son una pieza de historia del automovilismo adaptada al streetwear.

El modelo en oferta destaca por su sofisticado color plateado, un tono metálico que está dominando las tendencias actuales y que eleva cualquier outfit, desde unos jeans básicos hasta un look más vanguardista.

Características principales:



Silueta aerodinámica: inspirados en el calzado que usan los pilotos de la Fórmula 1

inspirados en el Comodidad y tracción : su suela de goma se extiende hasta el talón, proporcionando un agarre excepcional y un estilo único

: su suela de goma se extiende hasta el talón, proporcionando un agarre excepcional y un estilo único Variedad de tallas: actualmente, Liverpool cuenta con stock desde el número 22 hasta el 27 cm, incluyendo medios números para un ajuste perfecto

¿Por qué comprar los Speedcat ahora?

Este modelo ha experimentado un renacimiento gracias a figuras de la moda y redes sociales. Al ser una pieza clásica de los años 2000 que ha vuelto con fuerza, encontrarlos con un 50% de descuento es una oportunidad poco común.

Son ideales para quienes buscan comodidad sin sacrificar ese toque "edgy" y moderno.

Si estás buscando renovar tu calzado o simplemente darte un gusto con una pieza icónica a precio de outlet, el código de producto para buscarlos directamente en la app o sitio web es 1180683959.

