VIDEO: Elefante marino sorprende a turistas en la playa Los Ayala, en Nayarit

Un elefante marino causó gran sorpresa entre turistas este martes en Playa Los Ayala, del municipio de Compostela, Nayarit, cuando apareció recostado sobre la arena frente a la mirada de quienes disfrutaban de la costa.

Este tipo de avistamiento es poco común en las playas del Pacífico mexicano y llamó la atención por el tamaño y tranquilidad del animal. De hecho, el ejemplar identificado como un elefante marino del norte fue visto primero en San Blas durante el fin de semana y posteriormente se trasladó más de 100 kilómetros hasta Los Ayala.

VIDEO: Elefante marino en playa de Nayarit

Autoridades locales de Protección Civil, bomberos, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Marina, acudieron al lugar para acordonar la zona y garantizar tanto la seguridad del ejemplar como la de los turistas, además de monitorear su estado de salud.

Su tranquilidad fue una de las cosas que más sorprendieron. Y es que, aunque estaba rodeado de humanos, el animal simplemente se preocupó por descansar en la playa y tomar un poco de sol .

Expertos han señalado que estos animales suelen descansar en tierra para regular su temperatura corporal y recuperar energía tras largos periodos en el mar, por lo que su presencia no representa un riesgo siempre que se respete su espacio y se eviten acercamientos o ruidos fuertes que puedan estresarlo.

🦭✅️Autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron el avistamiento de un elefante marino en playas de Nayarit, activando protocolos de protección y evaluación. Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse a la fauna marina y reportar cualquier avistamiento. pic.twitter.com/C3eRBWb4BE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nay (@SSPCNay) January 27, 2026

