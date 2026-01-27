Tesla ya le puso fecha de lanzamiento a los robots humanoide y Elon Musk promete un “mundo sin pobreza”

Elon Musk , CEO de Tesla, confirmó durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 que la espera para ver robots caminando entre nosotros está por terminar. El magnate tecnológico anunció que la compañía tiene previsto comercializar el robot humanoide Optimus para el público general antes de que finalice el próximo año, marcando un hito en la integración de la inteligencia artificial en los hogares.

El empresario detalló que Tesla ya se encuentra preparando las líneas de producción necesarias para fabricar y vender estas unidades masivamente. Aunque el objetivo a largo plazo es ambicioso (suministrar hasta un millón de robots), Musk fue realista al advertir que el arranque de la fabricación será "atrozmente lento" debido a la complejidad tecnológica que implica desarrollar tanto a Optimus como al nuevo robotaxi Cybercab.

¿Para qué servirá Optimus en tu día a día?

Más allá de ser una pieza de ingeniería avanzada, Tesla ha diseñado a Optimus bajo el concepto de un "amigo humanoide". La intención es que este asistente se integre de forma segura en la dinámica familiar , siendo capaz de convivir con niños y realizar labores que liberen tiempo a sus dueños.

Según las demostraciones y lo explicado por la compañía, estas son algunas de las tareas que Optimus podrá realizar en casa:

Recepción de paquetería: Podrá atender la puerta y recoger entregas.

Podrá atender la puerta y recoger entregas. Cuidado de plantas: Se encargará de regar las macetas cuando la familia esté ocupada o fuera.

Se encargará de regar las macetas cuando la familia esté ocupada o fuera. Asistencia en reuniones: Tiene la capacidad de servir bebidas y atender a invitados.

Tiene la capacidad de servir bebidas y atender a invitados. Limpieza y orden: Ayudará con la limpieza de la cocina y otras tareas rutinarias.

Ayudará con la limpieza de la cocina y otras tareas rutinarias. Interacción social: Está programado para participar en juegos de mesa y convivir con los habitantes del hogar.

Tesla ha diseñado a Optimus con la idea de que sea un “amigo humanoide”.|Archivo

La promesa de un futuro con "abundancia sostenible"

Lo más llamativo de la intervención de Musk en Davos no fue solo la fecha de lanzamiento, sino la visión macroeconómica que tiene para este proyecto. El CEO aseguró que la combinación entre los robots Optimus y la tecnología de conducción autónoma de Tesla podría ser la clave para erradicar la pobreza global.

Musk describió este futuro como un escenario de "abundancia sostenible". Según su perspectiva, la mano de obra robótica y la automatización permitirán democratizar servicios que hoy son costosos o escasos.

Entre las proyecciones más audaces mencionadas por el empresario destacan:

Salud Universal: Sugirió que Optimus podría llegar a desempeñarse como un "cirujano increíble", facilitando el acceso a servicios de salud de primer nivel para toda la población.

Sugirió que Optimus podría llegar a desempeñarse como un "cirujano increíble", facilitando el acceso a servicios de salud de primer nivel para toda la población. Eliminación de la carencia: Al reducir costos operativos en diversas industrias, se busca crear un entorno económico donde "todo el mundo tenga acceso" a lo básico y más.

Aunque Musk reconoció su tendencia a ser optimista con los calendarios (afirmando que prefiere "pecar de optimismo y equivocarse" a ser pesimista), insistió en que Tesla está en un punto de inflexión. La llegada de estos robots no solo busca cambiar cómo vivimos dentro de casa, sino reestructurar la economía global en la próxima década.