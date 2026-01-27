¡Del antojo al outfit! Así puedes conseguir la bolsita de Mazapán De la Rosa que está en tendencia

¿Te gusta tanto el Mazapán De la Rosa que lo llevarías en tu outfit? Entonces, te encantará saber que ya puedes lucir la bolsa en tendencia con forma de este delicioso dulce de cacahuate que ya es parte de la cultura en México.

Así que si quieres lucir un outfit en tendencia en enero de 2026, sigue leyendo, porque en adn Noticias te revelamos cómo puedes conseguir tu propia bolsita con forma de Mazapán. ¿Te animas?

Lanzan bolsa con forma de Mazapán De la Rosa y se vuelve tendencia

Una de las tendencias más divertidas en redes sociales es la de los bolsos con forma de alimentos o dulces. Y, por supuesto, la marca De la Rosa no se podía quedar atrás. Ya que no existe un dulce más mexicano que el mazapán , la idea de crear una bolsita con la forma de esta ruedita de cacahuate le fascinó a los clientes. ¿Te imaginas una bolsa con la forma de este dulce mexicano?

Si eres fan de este delicioso dulce de la marca De la Rosa, no te puedes perder la oportunidad de lucir este divertido bolso que seguramente será la sensación en cualquier lugar al que lo lleves.

¿Cómo puedo tener una bolsa de Mazapán De la Rosa?

Las bolsitas con forma de mazapán De la Rosa son un regalo especial para los clientes que adquieran un paquete de dulces:

Paquete pecado dulce: $1,356 pesos

Paquete Dulce Momento: $1,260 pesos

Paquete Dulce Antojo: $1,025 pesos

ENLACE para compra.

Consigue una buena dotación de deliciosos dulces De la Rosa y obtén una hermosa bolsita Mazapán totalmente gratis. recuerda que la marca De la Rosa, también tiene de regalo la famosa sudadera de Mazapán.

