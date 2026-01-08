¡La que todos quieren! De La Rosa lanza sudadera de su tradicional mazapán; precio y cómo conseguirla

La sudadera de los sueños no exist… ¡Claro que sí! De La Rosa acaba de sorprender a sus clientes con la sudadera de mazapán que todos quieren. Y, lo mejor de todo, es que conseguir la tuya es mucho más sencillo de lo que imaginas.

Si también eres fan de los tradicionales dulces de De La Rosa, sigue leyendo porque no puedes quedarte sin la prenda que ya es tendencia en redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡La necesitas! Lanzan sudadera de mazapán De La Rosa

De La Rosa, la icónica marca creadora de dulces mexicanos como Pulparindo y Mazapán, está celebrando su aniversario 75. Y, para festejar con estilo, la marca lanzó una sudadera mazapán de colección que se convirtió en el objeto del deseo en redes sociales.

Los dulces De La Rosa han formado parte de la cultura mexicana desde hace 75 años, por lo que es muy probable que tú también seas muy fan del Mazapán y el resto de los dulces que forman parte de esta marca. Por eso, en adn Noticias te contamos cómo conseguir la tuya.

Sudadera Mazapán | Instagram

¿Cómo puedo conseguir mi sudadera de mazapán De la Rosa?

Tener la sudadera en tendencia es mucho más sencillo de lo que imaginas. Lo único que debes hacer es comprar en línea alguno de los paquetes premium de deliciosos dulces De La Rosa, porque la sudadera mazapán es completamente gratis. ENLACE de compra.

Escoge entre los paquetes Dulce Tradición, Antojo Mazapán, Sabor que Enamora, Clásico de la Casa o Tentación de Mazapán, pues además de una buena dotación de dulces, obtendrás la sudadera en tendencia. ¡Corre por la tuya!

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

