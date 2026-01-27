Apple renueva su AirTag con mayor alcance y privacidad; este será su precio y fecha de llegada en México

Apple presentó el nuevo AirTag, una versión actualizada de su popular dispositivo de rastreo. El anuncio se realizó durante un evento de hardware a finales de 2025, con disponibilidad escalonada por regiones, incluido México.

El nuevo AirTag busca responder a críticas previas relacionadas con seguridad y precisión. Apple ajustó su tecnología para un uso cotidiano más confiable y transparente.

El dispositivo mantiene el mismo diseño compacto y circular del modelo original de 2021, por lo que es compatible con todos los accesorios que ya tengas (llaveros, fundas, etc.).|Apple

¿Qué mejoras trae el nuevo AirTag?

El nuevo AirTag integra un chip de banda ultraancha de nueva generación, lo que amplía el alcance de localización precisa hasta 60 metros en espacios abiertos. También optimiza el consumo energético.

Entre las mejoras destacan:



Mayor precisión en la app Buscar

Altavoz más potente y difícil de desactivar

Mejor integración con iOS 18

Estas mejoras impactan en usuarios que rastrean llaves, mochilas o equipaje con mayor frecuencia.

¿Es seguro usar el nuevo AirTag?

Apple reforzó las medidas contra el rastreo no consentido. El sistema ahora envía alertas más rápidas a dispositivos cercanos.

Las funciones clave incluyen:



Avisos automáticos en iPhone y Android

Sonido de alerta más audible

Historial de detección accesible

Expertos señalan que estas medidas elevan el estándar de privacidad en rastreadores personales.

¿Cuándo llega a México y cuánto cuesta?

Apple confirmó que el nuevo AirTag llegará a México durante el primer trimestre de 2026, tanto en tiendas físicas como en línea.

Precio estimado:



Unidad individual: 799 pesos

799 pesos Paquete de cuatro: 2,699 pesos

Se espera alta demanda entre usuarios del ecosistema Apple.

El papel del nuevo AirTag en el ecosistema Apple

El nuevo AirTag fortalece la estrategia de Apple en dispositivos inteligentes conectados. Su integración con iPhone, Apple Watch y Mac mejora la experiencia de localización.

Analistas anticipan que este tipo de tecnología será clave en la vida cotidiana y en la gestión de objetos personales.

