Nike remata los nuevos Air Max Muse negro para mujer con más de $900 de descuento

El diseño cómodo, práctico y estético de los Nike Air Max Muse ha convertido a estos tenis en una de las opciones favoritas para el calzado femenino. Fue un éxito en ventas y ahora tiene una amplia gama de colores, sin embargo, Nike tiene un descuento especial en su página para el modelo en color negro.

Cabe destacar que estos tenis en color negro también pueden ser una ventaja, ya que eso les favorece para que sigan pareciendo nuevos durante un buen rato, incluso si la persona decide usarlos todos los días.

Precio de los Nike Air Max Muse

Al ser un de los modelos más solicitados de Nike, su precio original es de $3,299 pesos mexicanos, con sus respectivas variaciones dependiendo del color que la persona elija. Ahora, Nike realizó un importante descuento del 30% que los deja en $2,309 pesos.

Una oferta que vale la pena considerar, ya que son más de $900 pesos de ahorro, además de que la compra es directamente con la tienda de Nike y ofrece puntos de recompensa, así como envío gratis a cualquier parte del país.

Características de los Nike Air Max Muse

Nike describe este producto como "audaz y futurista", con algunas proporciones exageradas, acabados elegantes y un arco inesperadamente alto en donde se puede notar la tecnología Air Max.

Son muy cómodos, agregan unos cuantos centímetros de altura y suelen destacar de gran manera en la mayoría de los outfits casuales, ya que se roban miradas, llaman la atención y, normalmente, reciben algún cumplido.

