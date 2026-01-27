Con 40% de descuento: liquidan iPhone 15 Pro 128 GB triple cámara color azul

Comprar un iPhone de última generación a menor precio es posible gracias a una liquidación que llamó la atención de los usuarios. Liverpool lanzó un descuento del 40% en el iPhone 15 Pro de 128 GB en versión reacondicionada, una alternativa que permite acceder a uno de los teléfonos más avanzados de Apple por una suma considerablemente menor, manteniendo garantía y opciones de pago flexibles.

Cuánto cuesta el iPhone 15 Pro con descuento en Liverpool

El equipo, que originalmente supera los 20 mil pesos, se ofrece actualmente por poco más de 15 mil, una rebaja significativa para un modelo que sigue siendo tope de gama dentro del ecosistema Apple. Además, la tienda incluye envío gratis a todo el país y la posibilidad de pagar en meses sin intereses.

Entre los puntos clave de la promoción se destacan:

Precio rebajado por reacondicionado certificado

Garantía incluida por parte de Liverpool

Pago a meses sin intereses con tarjetas participantes

Equipo desbloqueado para cualquier compañía

Qué ofrece el iPhone 15 Pro en rendimiento y pantalla

Uno de los grandes diferenciales del iPhone 15 Pro es su rendimiento. Está impulsado por el chip A17 Pro, diseñado para tareas exigentes como edición de video en 4K, juegos de alto rendimiento y multitarea sin interrupciones. A esto se suma su memoria RAM de 8 GB, que mejora la fluidez general del sistema.

La pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas incorpora tecnología ProMotion, lo que se traduce en desplazamientos más suaves, colores intensos y una experiencia visual de primer nivel tanto para consumo de contenido como para uso diario.

iPhone 15 Pro|Liverpool

Cámaras, diseño y conectividad del modelo reacondicionado

Este iPhone tiene una cámara principal de 48 megapíxeles acompañada por sensores ultra gran angular y telefoto. Este conjunto permite capturar imágenes con gran nivel de detalle, buen desempeño en condiciones de poca luz y grabación de video con calidad cinematográfica.

En cuanto al diseño, el marco de titanio reduce el peso del dispositivo sin sacrificar resistencia, mientras que la compatibilidad con 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC asegura conectividad completa. El equipo funciona con iOS 17 y es compatible con carga rápida y MagSafe.