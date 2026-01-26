¡Walmart lanza ofertón! Rebaja de casi $4,000 pesos en Nintendo Switch 2; incluye Mario Kart World Bundle

¿Cuánto cuesta un Nintendo Switch 2 en México? Mucho menos de lo que te imaginas, pues en Walmart encuentras un precio de remate con $3,900 pesos de descuento. Y eso no es todo, la consola no llega sola, si no que trae de regalo para todos los gamers el videojuego Mario Kart World Bundle.

Te contamos cómo puedes conseguir esta oferta imperdible en Walmart durante el mes de enero.

Características de la consola Nintendo Switch 2

¡Atención, gamer! Esta es posiblemente la oferta que estabas esperando, pues por un precio de remate te llevarás el mejor paquete con la Nintendo Switch 2 de 256 GB con las siguientes características:

Pantalla de 7.9" y 1080p , mayor potencia de procesamiento y una base compatible con hasta 4K.

, mayor potencia de procesamiento y una base compatible con hasta 4K. Controles Joy-Con 2 se acoplan magnéticamente e incluso funcionan como ratón en juegos compatibles.

se acoplan magnéticamente e incluso funcionan como ratón en juegos compatibles. Disfruta de 256 GB de almacenamiento, tres modos de juego

Además, contiene GameChat , que te permite chatear por voz, compartir tu pantalla e incluso hacer videollamadas con tus amigos.

Nintendo Switch 2 precio en Walmart

El paquete contiene todo lo que necesitas para comenzar a jugar inmediatamente, pues incluye el juego exclusivo Mario Kart World, donde puedes competir en circuitos abiertos con hasta 24 jugadores en línea o hasta 4 jugadores localmente.

No pierdas tiempo, porque Walmart tiene este paquete de Nintendo Switch 2 a un precio de remate con $3,900 pesos de rebaja, por tiempo limitado. De $14,899 pesos, llévatelo a solo $10,990 pesos. Además, recuerda que Walmart ofrece a sus clientes 6 meses sin intereses de $1,833.17 pesos.

