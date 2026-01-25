Walmart pone en descuento la nueva  Xiaomi TV A Pro de 65 pulgadas y QLED 4K

La nueva Smart TV Xiaomi TV A Pro de 65 pulgadas 2026 QLED 4K está disponible con descuento en Walmart México, donde ahora se ofrece a un precio más atractivo para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento en casa. Esta pantalla grande con tecnología QLED y resolución 4K promete calidad de imagen y funciones inteligentes, ideal para ver películas, series y jugar con excelente definición y nitidez.

Precio de la nueva Xiaomi TV A Pro de 65 pulgadas y QLED 4K

El precio actual de la Smart TV Xiaomi TV A Pro de 65 pulgadas con QLED 4K en Walmart es de $9,899 pesos mexicanos, con una rebaja respecto al precio anterior de $10,599, lo que representa un ahorro directo en la compra de este modelo de gran pantalla.

Características de la Xiaomi TV A Pro de 65 pulgadas y QLED 4K

La Xiaomi TV A Pro 65 pulgadas destaca por ofrecer una pantalla QLED con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) que entrega colores más vibrantes y detalles precisos en cada escena, ideal para películas y contenido en alta definición .

Entre sus principales características se encuentran:



Sistema operativo Google TV, con acceso a apps como Netflix, YouTube y Prime Video directamente desde la pantalla.

Procesador de cuatro núcleos y memoria integrada, para una navegación fluida entre contenidos y aplicaciones.

para una navegación fluida entre contenidos y aplicaciones. Tecnologías de color y movimiento, compatibles con Dolby Vision, HDR10 y HLG para mejorar contraste y color, así como tecnología MEMC para escenas más suaves.

Sonido envolvente, con altavoces integrados compatibles con Dolby Audio y DTS.

con altavoces integrados compatibles con Dolby Audio y DTS. Conectividad completa, que incluye Wi-Fi de doble banda, Bluetooth, múltiples puertos HDMI (incluido eARC), puertos USB y soporte para Chromecast y Miracast.

Este modelo combina gran tamaño con capacidades inteligentes y conectividad avanzada, todo con una presentación elegante de bordes delgados que se integra bien en cualquier sala o cuarto de entretenimiento.

