inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

SSa confirma primera muerte por sarampión en 2026; casos y el estado con más contagiados

Súper oferta de la pantalla Samsung S95F con tecnología QD-OLED y sonido envolvente

Si quieres ver tus series y películas favoritas con la mejor tecnología, la pantalla Samsung OLED S95F tiene un descuento imperdible, conoce los detalles.

Promoción de la pantalla Samsung con tecnología OLED
Pantalla Samsung de 55 Pulgadas Plana OLED 4K S95FA
|Palacio de Hierro
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Ya falta poco para el Mundial 2026 y si quieres ver los partidos o tus series y películas favoritas con la mejor tecnología, la pantalla Samsung OLED S95F tiene un descuento que no puedes desaprovechar, en adn Noticias te contamos dónde se vende más barata y sus especificaciones.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pantalla Samsung OLED S95F con descuento

La pantalla Samsung OLED S95F de 55 pulgadas tiene el 44% de descuento en Palacio de Hierro , es decir que de 41 mil 427 esta a tan solo 23 mil 199 pesos. Puedes comprarla hasta 6 meses sin intereses con tarjeta Palacio o a 3 meses sin intereses con tarjetas de otros bancos participantes.

Es importante señalar que el inventario de este artículo en esa tienda esta limitado a 29 piezas. Si compras en línea el envío es completamente gratis.

Especificaciones que destacan la pantalla Samsung 55 Pulgadas Plana S95F

Esta pantalla 4K tiene un procesador con inteligencia artificial y 128 redes neuronales que optimiza las imágenes en 4K con detalles y brillo excepcional. Su tecnología OLED Glare Free reduce reflejos para une mejor visualización.

Cuenta con Perceptional Color Mapping que reproduce colores fieles a la percepción humana, el Real Depth Enhancer Pro mejora la profundidad de las imágenes, y EyeComfort Mode reduce la luz azul para mayor comodidad.

Además tiene Quantum OLED HDR Pro con Color Booster Pro y el procesador NQ4 AI Gen3 que optimiza brillo y contraste pixel por pixel y el OLED HDR Pro es un 70% más brillante. Sus bocinas brindan un sonido envolvente con OTS+ 4.2.2 ch y 70W de potencia y sonido Dolby Atmos para sonido envolvente. La pantalla mide 77.14 centímetros de alto por 122.46 de ancho y 26.79 centímetros de profundidad.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Ofertas

LO MÁS VISTO