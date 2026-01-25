Súper oferta de la pantalla Samsung S95F con tecnología QD-OLED y sonido envolvente

Ya falta poco para el Mundial 2026 y si quieres ver los partidos o tus series y películas favoritas con la mejor tecnología, la pantalla Samsung OLED S95F tiene un descuento que no puedes desaprovechar, en adn Noticias te contamos dónde se vende más barata y sus especificaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pantalla Samsung OLED S95F con descuento

La pantalla Samsung OLED S95F de 55 pulgadas tiene el 44% de descuento en Palacio de Hierro , es decir que de 41 mil 427 esta a tan solo 23 mil 199 pesos. Puedes comprarla hasta 6 meses sin intereses con tarjeta Palacio o a 3 meses sin intereses con tarjetas de otros bancos participantes.

Es importante señalar que el inventario de este artículo en esa tienda esta limitado a 29 piezas. Si compras en línea el envío es completamente gratis.

Especificaciones que destacan la pantalla Samsung 55 Pulgadas Plana S95F

Esta pantalla 4K tiene un procesador con inteligencia artificial y 128 redes neuronales que optimiza las imágenes en 4K con detalles y brillo excepcional. Su tecnología OLED Glare Free reduce reflejos para une mejor visualización.

Cuenta con Perceptional Color Mapping que reproduce colores fieles a la percepción humana, el Real Depth Enhancer Pro mejora la profundidad de las imágenes, y EyeComfort Mode reduce la luz azul para mayor comodidad.

Además tiene Quantum OLED HDR Pro con Color Booster Pro y el procesador NQ4 AI Gen3 que optimiza brillo y contraste pixel por pixel y el OLED HDR Pro es un 70% más brillante. Sus bocinas brindan un sonido envolvente con OTS+ 4.2.2 ch y 70W de potencia y sonido Dolby Atmos para sonido envolvente. La pantalla mide 77.14 centímetros de alto por 122.46 de ancho y 26.79 centímetros de profundidad.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.