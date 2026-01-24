Walmart pone en oferta el POCO F8 Ultra con el procesador más potente

Tener un teléfono celular se ha vuelto indispensable pues muchos lo usan para comunicarse pero otros como herramienta de trabajo y si quieres comprarte uno con el procesador más potente, el POCO F8 Ultra esta con descuento, te contamos cuáles son sus características.

Oferta del POCO F8 Ultra en Walmart

El smartphone POCO F8 Ultra Dual tiene un precio de lista de 24 mil 619 pesos, pero en Walmart esta en promoción y cuesta 15 mil 999 pesos, además lo puedes comprar a 6 meses sin intereses de 2 mil 666.50 pesos. Es color negro de 256 GB, es nuevo y liberado.

Este teléfono se caracteriza por tener un procesador potente, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, así que es una excelente opción.

Características del POCO F8 Ultra

Cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz, 6,85 pulgadas con Resolución de 2.608 x 1.200 puntos HDR10+ 12 bits, 68.000.000 de colores y brillo pico máximo de 3.500 nits.

La cámara principal es de 50 MP, f/1.67, OIS con ultra gran angular: 50 MP, f/2.4, periscopio telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS, zoom óptico 5x y grabación de vídeo hasta 8K y 30 fps, 4K y 60 fps, 1080p y 60 fps y 720p y 30 fps

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es un chipset flagship, diseñado con un proceso de 3 mm de vanguardia con una arquitectura de CPU All-Big-Core que brinda alta carga con una eficiencia energética excepcional.

Tiene un sistema de refrigeración IceLoop 3D de doble canal y doble capa que garantiza rendimiento máximo sostenido. Su batería de doble celda de silicio-carbono de alta densidad brinda mayor capacidad y conserva de capacidad.

