Oficial: OCESA modifica los precios de boletos para los conciertos de BTS en México

¡La espera terminó! OCESA reveló los precios oficiales que tendrán los boletos para ver a BTS en concierto como parte de su gira mundial después de cumplir con su servicio militar.

Han pasado varios años desde que la boy band visitó México y los fans volverán a recibir con aplausos a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes han hecho historia con su música a nivel internacional.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS?

Después de una modificación, los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México fueron fijados en:



1 mil 767 pesos

2 mil 840 pesos

4 mil 476 pesos

4 mil 948 pesos

8 mil 010 pesos

8 mil 482 pesos

8 mil 953 pesos

13 mil 330 pesos

Los precios tienen cargos incluidos más un de 50 pesos por procesamiento de orden.

Los boletos VIP tendrán un precio máximo de 17 mil 782 pesos. Todos los cargos se aplicarán al momento de la compra.

¿Cómo será la venta de boletos?

La venta de boletos correspondientes a la preventa ARMY MEMBERSHIP empezará el viernes 23 de enero y terminará el mismo día en la noche, sin embargo seguramente se acabarán en los primeros minutos.

Los fans que tengan ARMY MEMBERSHIP podrán comprar un límite de cuatro boletos y serán ellos quienes tendrán priodidad antes de la venta general el sábado 24 de enero.

