María Aperador, experta en ciberseguridad: “Cuidado con esta estafa de Spotify, lo hacen mediante SMS”

El uso de plataformas de streaming se volvió parte de la rutina diaria, y los ciberdelincuentes lo saben. Por eso, una nueva estafa que circula por SMS está generando preocupación entre los usuarios de Spotify .

La advertencia llega de la mano de María Aperador, criminóloga experta en ciberseguridad, quien explicó cómo funciona este engaño y qué señales permiten detectarlo a tiempo.

Así funciona la estafa que suplanta a Spotify

El fraude comienza con la llegada de un mensaje de texto que aparenta ser una comunicación oficial de Spotify. En ese SMS se informa sobre un supuesto problema con el método de pago y se invita al usuario a “actualizar” sus datos para evitar la suspensión del servicio. El mensaje incluye un enlace que dirige a una página falsa diseñada para parecer idéntica a la original.

Una vez dentro del sitio fraudulento, la víctima introduce los datos de su tarjeta creyendo que está resolviendo un inconveniente real. En ese momento, la información queda en manos de los estafadores, que pueden usarla para realizar cargos no autorizados u otros delitos financieros.

Señales clave para detectar el fraude

La especialista remarca que este tipo de estafas se apoya en la urgencia y el miedo a perder el acceso a la cuenta. Por eso, recomienda prestar atención a ciertos detalles antes de actuar:



El mensaje no suele provenir de un remitente oficial de Spotify

de Spotify El enlace redirige fuera de la aplicación o del sitio web legítimo

o del sitio web legítimo Se solicita información bancaria completa a través de un formulario

completa a través de un formulario El tono del mensaje busca apurar al usuario para que actúe sin verificar

Estos indicios permiten identificar el engaño antes de que se concrete el robo de datos.

Qué hacer para proteger tu cuenta y tus datos

Ante cualquier aviso relacionado con pagos o suscripciones, la recomendación es clara: no hacer clic en enlaces incluidos en mensajes de texto. La forma segura de comprobar si existe un problema real es ingresar directamente a la aplicación oficial de Spotify o a su sitio web desde el navegador.

Además, los expertos aconsejan activar métodos de pago seguros, mantener actualizadas las aplicaciones y compartir este tipo de alertas con familiares y amigos, ya que este fraude apunta especialmente a usuarios poco familiarizados con estafas digitales.

