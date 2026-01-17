En plena cuesta de enero, Spotify vuelve a subir de precio a nivel internacional este 2026

Si pensabas que nada podía ser peor con la llamada cuesta de enero te tenemos muy malas noticias, pues recientemente a través de un comunicado oficial de Spotify , se confirmó que este mismo 2026 la plataforma de streaming volverá a subir de precio en su plan Premium a nivel internacional.

De acuerdo con el anuncio de la plataforma de streaming, será a partir de febrero de este mismo año que se comenzarán a aplicar las nuevas tarifas en los costos en algunos países, esto con miras a la “tabulación” global a lo largo del 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué países subirá de precio Spotify?

El anuncio sobre el incremento en el precio de Spotify únicamente se emitió a nivel internacional para los usuarios de países como Estados Unidos (EUA), Letonia y Estonia a partir de febrero de este 2026.

A pesar de que México no apareció en este primer listado del incremento de precios, es importante mencionar que el comunicado de las nuevas tarifas a nivel internacional puede representar que a lo largo de este mismo 2026 los costos también serán ajustados proporcionalmente dentro de nuestro territorio nacional.

Nuevos precios de Spotify a nivel internacional

Según con el comunicado que se ha comenzando a difundir de manera oficial, el nuevo precio del plan Premium de Spotify dentro de los Estados Unidos (mercado más cercano al mexicano) cambiará según los siguientes planes:

Plan individual: de 11.99 a 12.99 dólares

Plan estudiante: de 5.99 a 6.99 dólares

Plan duo: de 16.99 a 18.99 dólares

Plan familiar: de 19.99 a 21.99 dólares

Vale la pena mencionar que dentro de nuestro país, se deberán tomar en cuenta puntos como la inflación, impuestos y estrategia global para poder calcular el nuevo precio que entraría en vigor este mismo año.

Precio de las apps de streaming en 2026

Más allá de la plataforma de Spotify, te recordamos que hasta enero de este 2026 los precios de algunas plataformas de streaming son los siguientes:

Apple Music: 129 pesos en plan individual

Netflix: 119 pesos en su plan estándar

Disney+: 149 pesos en su plan básico

HBO Max: 149 pesos en su plan básico

VIDEO: Doctora golpea a enfermero en Hospital General 72 del IMSS Tlalnepantla

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.