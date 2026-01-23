Champiñones en jugo por menos de $240 pesos: La receta de la Profeco que es furor

Arrancar el año con platillos rendidores y nutritivos no tiene por qué ser complicado ni caro. Desde su canal oficial de YouTube, Profeco TV , la chef Natalia Delgado presentó una receta que ya empezó a circular entre quienes buscan comer sabroso con bajo presupuesto: champiñones en su jugo, un guiso inspirado en la cocina tradicional de Guadalajara que combina salsa verde, frijoles y hierbas aromáticas, con un costo estimado menor a los 240 pesos.

La receta económica que impulsa la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor incluyó este platillo dentro de sus llamados Platillos Sabios, pensados para promover una alimentación accesible y balanceada. La propuesta parte de ingredientes fáciles de conseguir y aprovecha el sabor natural de los champiñones, acompañados por frijoles, tofu y una salsa verde casera que aporta frescura y cuerpo al guiso.

Además de ser económico, este platillo destaca por su valor nutricional. Los champiñones aportan proteína vegetal y antioxidantes, mientras que los frijoles suman fibra y energía.

Champiñones en su jugo: qué lleva y por qué es una opción saludable

Entre los elementos principales se encuentran:

Champiñones frescos rebanados

Frijoles cocidos con laurel

Tofu dorado y condimentado

Salsa verde hecha con tomatillo, chiles y cilantro

Chiles güeros y cebolla cambray asados

Llenemos la cocina con el exquisito aroma de unos champiñones en su jugo.



En esta entrega del #PlatilloSabio, la chef Natalia Delgado nos enseña a preparar una delicia tapatía, ligera y nutritiva por menos de $240.00 pesos.



Cómo preparar los champiñones en su jugo paso a paso

Primero se saltean los champiñones con ajo y un toque de salsa inglesa. En paralelo, el tofu se dora y se sazona hasta lograr una textura firme y dorada. La salsa verde se prepara licuando tomatillos, chiles, ajo, cebolla y cilantro con agua.

Luego, todo se integra en una cacerola: champiñones, frijoles y salsa, dejando que hierva para que los sabores se mezclen. Al final, se agregan los chiles güeros y las cebollas cambray previamente asados, y se deja cocinar a fuego bajo unos minutos más.

Para servir, la Profeco sugiere acompañar con tortillas de maíz, rábanos, limón y un poco de cilantro fresco, logrando un plato completo, abundante y perfecto para compartir en casa.