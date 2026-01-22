iPhone 13 Super Retina XDR con tecnología de punta baja 3 mil pesos por oferta

Si estás cazando ofertas tecnológicas, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar, pues Liverpool ofrece el Apple iPhone 13 de 6.1 pulgadas (reacondicionado y desbloqueado) con un descuento nunca antes visto que lo pone entre los favoritos de compra, ya que cuesta 6 mil 999 pesos, a pesar de tener un costo regular de 10 mil 200 pesos.

Esta rebaja representa un ahorro significativo para los usuarios, permitiéndoles acceder a la familia de Apple con una inversión mínima, además de contar con opciones de pago que hacen sentir bien a tu bolsillo.

Características del iPhone 13 Super Retina XDR

El iPhone 13 se mantiene como una opción de compra excepcional debido a su composición, ya que está potenciado por el procesador A15 Bionic, un chip que sigue superando en velocidad a muchos teléfonos de gama media actuales. Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas ofrece una nitidez asombrosa con una resolución de 2532 x 1170 píxeles, ideal para consumo de contenido multimedia. Además, cuenta con un sistema de doble cámara de 12 MP con capacidad de grabación profesional.

Su batería de 3240 mAh con carga inalámbrica y sonido Dolby Atmos garantizan que el cliente tenga en sus manos un equipo moderno y funciona.

¿Dónde comprar el iPhone 13 Super Retina XDR?

Esta oferta es exclusiva y puede adquirirse directamente a través del siguiente enlace de Liverpool o en su aplicación móvil. Al tratarse de un modelo reacondicionado, el equipo ya pasó por pruebas de calidad para garantizar su funcionamiento y viene desbloqueado para cualquier compañía telefónica.

