Liverpool liquida laptop HP de 14 pulgadas con Intel Celeron por menos de $5,000 pesos

En medio de sus promociones habituales, Liverpool ha puesto en oferta una laptop HP modelo 14-dq3000dx a un precio que ha llamado la atención de muchos compradores: $4,299 pesos, bastante por debajo de su precio original de $7,342 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de la laptop HP de 14 pulgadas, a menos de $5,000 pesos en Liverpool

Este equipo está pensado para quienes necesitan una computadora básica para tareas del día a día: clases en línea, redacción de documentos, navegación web o ver series y películas. No es una máquina para edición de video ni juegos exigentes, pero sí cumple bien con lo esencial, especialmente si se usa junto con herramientas en la nube.

La laptop incluye un procesador Intel Celeron N4500 de 11ª generación, 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 64 GB tipo SSD (eMMC). Aunque este último dato puede parecer bajo, es suficiente si se complementa con servicios como Google Drive o OneDrive, algo común hoy en día entre estudiantes y usuarios casuales.

A continuación, los puntos clave de esta oferta:



Pantalla: 14 pulgadas en resolución HD (1366 x 768) con bordes finos.

Sistema operativo: Viene con Windows 11 Home en Modo S, una versión más ligera y segura del sistema.

Conectividad: Incluye Wi-Fi 6, Bluetooth, dos puertos USB tipo A, uno tipo C, HDMI, lector de tarjetas SD y salida para audífonos.

Batería: Ofrece entre 3 y 5 horas de uso, dependiendo de la actividad.

Diseño: Color blanco nieve, ligero y fácil de transportar.

Envíos y formas de pago para la laptop HP de 14 pulgadas en Liverpool

Liverpool también facilita distintas formas de pago. Con tarjeta Liverpool, se puede adquirir en hasta 6 meses sin intereses (aproximadamente $716.50 mensuales al precio de oferta). Otras tarjetas de crédito suelen ofrecer 3 meses sin intereses, y también se aceptan pagos de contado mediante débito, efectivo o transferencia.

El envío es gratis a todo el país, siempre que se cumpla con el monto mínimo requerido. Además, está disponible la opción Click & Collect: compras en línea y recoges en tu tienda Liverpool más cercana, muchas veces el mismo día si hay existencias.

Cabe mencionar que el producto incluye garantía de 3 meses, gestionada directamente por el fabricante a través de la tienda.

Esta HP 14-dq3000dx es una opción accesible para quienes buscan una laptop de entrada, sobre todo si su uso principal gira en torno al navegador y aplicaciones básicas. Su precio actual la convierte en una de las opciones más económicas del catálogo de Liverpool en su categoría.