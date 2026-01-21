¡Lo más tierno que verás hoy! Elektra se vuelve pet friendly; Tío Richi permite que lomitos prueben los sillones

Los perritos callejeros merecen amor y cuidados, Tío Richie lo sabe y, por eso, abrió las puertas de sus Tiendas Elektra para que los lomitos puedan entrar y descansar en los sillones de muestra.

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego compartió un tierno video que conmovió a los internautas, pues se puede ver a tres lomitos callejeros disfrutando a sus anchas de los sillones que se encuentran en el piso de venta. Te contamos los detalles de esta historia que seguramente será lo más torneo que has visto hoy.

Captan a tres lomitos descansando en sillones de una tienda Elektra

El empresario Ricardo Salinas, conocido por los internautas como Tío Richie, es una de las personalidades que más disfrutan del contacto con la gente por medio de las redes sociales. En esta ocasión, el dueño de Grupo Salinas compartió el video de un cliente de Tiendas Elektra que logró captar el buen trato que reciben los lomitos callejeros que ingresan a este negocio petfriendly.

En las imágenes se puede ver a los perritos acostados en los sillones. Los tres se acomodan y disfrutan de un descanso placentero sin ser molestados, ni por los clientes, ni por los trabajadores de la tienda que tienen instrucciones de permitir el acceso a los animalitos.

Tío Richie permite la entrada a perritos y procura el bienestar animal

De inmediato, la publicación de Tío Richie se llenó de comentarios que aplauden la actitud de los trabajadores de Tiendas Elektra, pues señalan que permitir que los lomitos en condición de calle puedan descansar en un lugar cómodo es muestra de humanidad y sensibilidad.

La situación llamó la atención de los internautas, pues esta tienda, propiedad de Tío Richie, dio un ejemplo de la importancia de priorizar el bienestar animal, por sobre todo lo demás. Asimismo, estas acciones de amor por los perritos dan un buen ejemplo a los clientes de Elektra que tampoco molestan a los perritos.

Y, si estabas pensando en cambiar tu sala, no hay duda de que los sillones son muy confortables, solo basta ver como disfrutan y se acomodan los tres dormilones. Definitivamente, esos sillones de Tiendas Elektra van muy bien calados, ¿no crees?

