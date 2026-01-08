¡Abandonan a cachorro! La historia de Pitufino, el perrito devuelto al refugio por no aprender a ir al baño

Pitufino es un cachorro que fue rescatado por un refugio de animales y esperaba encontrar una segunda oportunidad tras haber nacido en la calle. El pequeño perro de solo cinco meses fue adoptado y se fue muy feliz, pues finalmente había encontrado un hogar en el que se esperaría que recibiera amor y comodidades.

Lamentablemente, luego de solo 10 días de estar en su nueva casa, su dueña lo regresó al refugio y la razón causó indignación en redes sociales. Te contamos los detalles de esta historia.

Rescatan a perros y gatos del Refugio de San Francisco en CDMX; hay denuncia por maltrato animal

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Devuelven a Pitufino al refugio porque no aprendió a usar su tapete

En redes sociales, muchas personas suelen buscar una mascota para adoptar, ese fue el caso de una adoptante identificada como Tania, que acudió a la cuenta de Instagram del refugio ‘Adopta un ángel o mascota’, en donde vio al pequeño cachorro Pitufino.

De acuerdo con un posteo del refugio, la mujer decidió adoptar al perrito de solo cinco meses de edad, pero después de solo 10 días decidió devolver al cachorro.

La mala adoptante argumentó que el perrito no aprendió a hacer pipi en su tapete. Alegó que el olor de la orina del perro le provoca mucho asco, por lo que había tomado la decisión de regresar al pequeño Pitufino.

Mala adoptante causa indignación en redes sociales

El refugio de animales compartió una publicación en la que explicó esta situación y pidió a los adoptantes que sean conscientes de las necesidades de las mascotas adoptan, pues se trata de seres vivos que quedan a la deriva.

En este caso, los responsables del cuidado de Pitufino explicaron que el refugio cerrará us puertas, por lo que el pequeño perrito corre el riesgo de que lo duerman.

Si te interesa darle un hogar a Pitufino puedes enviar un mensaje al refugio ‘Adopta un ángel o mascota’, ubicado en la CDMX. Pitufino es un bebé mix corguie, patitas cortas, pelito de alambre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

