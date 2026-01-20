Liverpool remata la Smart TV LG QNED de 55 pulgadas 4K y le descuenta 16 mil pesos

La cuesta de enero puede esperar cuando aparecen ofertas que realmente valen la pena y este es el caso de Liverpool con una Smart TV LG QNED de 55 pulgadas 4K , ideal para quienes ya están pensando en renovar pantalla rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Se trata de un descuentazo poco común: un televisor que pasó de 25 mil 999 pesos a solo nueve mil 999 pesos, es decir, alrededor de 16 mil pesos y con envío gratis a todo el país.

Características de la Smart TV LG QNED 55 pulgadas 4K

LG destaca por integrar la tecnología QNED, considerada una de las más completas dentro de los televisores LED. Este sistema combina una mejor reproducción del color, mayor claridad y un contraste más definido, lo que se traduce en imágenes más realistas y detalladas, perfectas para disfrutar partidos, series y películas en resolución 4K.

Con una pantalla de 55 pulgadas, este modelo se posiciona como una opción equilibrada para salas medianas y grandes, ofreciendo una experiencia envolvente sin necesidad de invertir en modelos de gama premium.

Además, incorpora el Procesador con evo AI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar automáticamente la imagen y el sonido según el contenido que se esté reproduciendo.

Pensando en eventos deportivos como el Mundial 2026, esta tecnología permite mejorar la nitidez en escenas rápidas, ajustar colores y reforzar el audio ambiental, lo que hace que cada jugada se sienta más intensa desde casa.

Descuentazo en Liverpool: precio, pagos y envío

Uno de los puntos más atractivos de esta promoción es el precio final: nueve mil 999 pesos, lo que representa un ahorro superior a los 16 mil pesos respecto a su costo original.

Liverpool ofrece diversas facilidades de pago para adaptarse a distintos presupuestos:

Tarjetas Liverpool



Tres meses sin intereses de tres mil 333 pesos

de tres mil 333 pesos Seis meses sin intereses de mil 666.50 pesos

de mil 666.50 pesos Otras tarjetas Visa y MasterCard: hasta 3 MSI

Pago en efectivo en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro o, también, transferencias SPEI y PayPal. A esto se suma el envío gratis a todo México, lo que elimina costos adicionales y hace aún más atractiva la compra.

¿Por qué aprovechar esta oferta ahora?

Con la cercanía de eventos deportivos internacionales y el aumento de precios en electrónicos conforme se aproximan fechas clave, este tipo de ofertas suelen ser temporales.

Apostar hoy por una Smart TV LG QNED de 55 pulgadas no solo significa ahorrar, sino también estar listo para vivir el Mundial 2026 con una calidad de imagen y sonido pensada para el espectáculo.

