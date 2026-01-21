Padres de familia y alumnos se golpean en riña a las afueras de la Secundaria 35 en la colonia Barrera de Monclova

La violencia se hizo presente a la hora de la salida en la Escuela Secundaria Técnica Número 35 "Harold R. Pape", en la colonia Barrera de Monclova, en donde un grupo de alumnos y padres de familia llegaron a los golpes tras una acalorada discusión e incluso el personal docente tuvo que pedir a los alumnos que volvieran a entrar a la escuela para evitar que el conflicto escalara.

El incidente ocurrió durante las primeras horas de la noche del martes 20 de febrero, provocando una movilización policiaca en la zona, en donde los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para calmar la situación. No se informaron lesionados de gravedad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la riña a las afueras de la Secundaria 35 en Monclova?

Los hechos pasaron a la hora de la salida del turno de la tarde. Medios locales señalan que un grupo numeroso de alumnos comenzó a insultarse a las afueras del plantel, justamente cuando padres de familia llegaban para recoger a sus hijos.

El conflicto entre estudiantes escaló a los golpes. Durante el enfrentamiento, algunos adultos intentaron separar a los estudiantes y presuntamente uno de ellos empujó a un adolescente y lo tiró al suelo, lo que provocó que el conflicto escalara.

Después de eso, la pelea ya no era exclusiva de estudiantes; también había padres de familia involucrados en la riña campal. Todo terminó cuando llegó la policía, aunque también hubo paramédicos que brindaron atención prehospitalaria a uno de los padres de familia que resultó herido.

Profesores piden a los padres de familia no utilizar la violencia

Los elementos de seguridad tuvieron un diálogo con los directivos del plantel, padres de familia y algunos alumnos involucrados. Destaca que el personal docente de la escuela ya había denunciado en varias ocasiones las conductas violentas de algunos estudiantes, señalando directamente a los padres por enseñarles esas conductas en casa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.