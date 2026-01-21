Muere el payaso “quinceañero” Tuntun Piernas Locas, famoso en el Malecón del puerto de Veracruz

El pasado martes 20 de enero de este 2026 se confirmó la muerte del famoso payaso Tuntun Piernas Locas, el cual era popular entre las y los habitantes del puerto de Veracruz gracias a los shows gratuitos que preparaba las tardes de cada sábado y domingo sobre el Malecón.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales del mismo payaso que se confirmó su deceso de manera repentina, pues tan solo el lunes 19 de enero había dado a conocer que fue víctima de la delincuencia luego de que le robaran su equipo de trabajo y su celulares.

¿De qué murió el payaso Tuntun de Veracruz?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer sobre el caso, el payaso Tuntun fue hallado sin vida al interior de su vehículo dentro de la colonia Dos Caminos ubicada en el municipio de Veracruz el pasado martes 20 de enero.

A pesar de lo antes mencionado, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo exacto sobre el deceso del payaso conocido también como Piernas Locas, pues se continúa investigando el caso luego de que fuera hallado sin vida en el asiento de copiloto de su propio vehículo.

Payaso Tuntun reportó robo de su equipo de trabajo un día antes de morir

Como bien se mencionó anteriormente, el mismo payaso denunció a través de sus plataformas de redes sociales, que había sido víctima de la delincuencia luego de que le robaran el equipo de trabajo para sus shows , así como sus celulares.

Fueron menos de 24 horas después, que Tuntun Piernas Locas fue encontrado sin signos vitales al interior de un automóvil en la colonia Dos Caminos.

Redes sociales despiden al payaso Tuntun de Veracruz

Luego de que se diera a conocer la lamentable muerte del payaso Tuntun, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales vecinos de la zona emitieron palabras de agradecimiento por las sonrisas y buena vibra que transmitía en cada uno de sus shows.

Y es que este payaso era conocido entre las y los veracruzanos gracias a que cada fin de semana se colocaba sobre el Malecón muy cerca del hotel Emporio y el Faro Venustiano Carranza para realizar sus shows.

