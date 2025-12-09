Fallece El Cometa Show; esto es lo que se sabe de la muerte del comediante de Monterrey

La muerte de El Cometa Show, vistió de luto al mundo del stand up, pues se trataba de uno de los comediantes regiomontanos más queridos por el público, pues era una figura recurrente en los escenarios de la capital de Nuevo Léon. Te contamos todo lo que se sabe acerca de su lamentable fallecimiento.

¿De qué murió el Cometa Show?

A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, el presentador Mike Salazar confirmó la muerte del querido comediante, de 40 años, conocido como El Cometa Show. La publicación de Mike desató una ola de mensajes de comediantes y amigos; así como, comentarios del público del famoso standupero.

“Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre. Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa”, se lee en la publicación de Mike Salazar.

Aunque hasta el momento no existe ningún comunicado oficial en el que se esclarezcan las causas de muerte de El Cometa Show, algunos canales de YouTube y usuarios de Facebook han difundido que el fallecimiento del famoso pudo deberse a una crisis cardíaca.

¿Quién era El Cometa Show?

Jesús Alberto González Galván, El Cometa Show, era un reconocido comediante regiomontano, de 40 años de edad. Se abrió paso en los escenarios del standup regiomontano y se convirtió en uno de los favoritos del famoso programa de comedia en vivo, ‘Zona de Desmadre’, conducido por Mike Salazar.

El Cometa Show se presentaba en bares, teatros y foros de Monterrey , donde se fue ganando el cariño del público regiomontano que no dejó de lamentar la muerte del artista.

